Nel mondo di Laila Hasanovic, il posto riservato alla relazione con Jannik Sinner è di difficile collocazione. Perché non è più tempo di appellarsi a simili convenzioni, perché gli impegni tra incarichi di brand ambassador, contratti, shooting pregressi le impongono un tempo e uno spazio ridefiniti nonché una indubbia qualità nell’organizzazione che sia lei sia Jannik dimostrano. Regina di Montecarlo, come e più di Sinner tornato numero 1 del ranking ATP, è la compagna del campione altoatesino. Quel che sappiamo di Laila, modella e influncer si misurerà anche con il tetris delle rispettive agende e con il ruolo di personaggio pubblico.

Chi è Laila Hasanovic

Con Laila Hasanovic, il rapporto pare proseguire senza particolari scosse. Dalla sua la modella e influencer danese con genitori arrivati dai Balcani: sono originari di Srebrenica come ha rivelato in tempi non sospetti e parlano bosniaco, lingua che la stessa Laila ha appreso in ambito familiare. La stessa influencer ha sempre palesato e difeso le proprie origini con orgoglio.

La sua carriera incomincia da giovanissima, cosa che le ha consentito di crescere tra social e media e non soffre affatto, almeno per adesso, una certa presenza e visibilità. La gestisce. Come e più i suoi impegni.

ANSA

Sinner e Laila Hasanovic

Le origini balcaniche

Laila Hasanovic è nata l’8 dicembre 2000 in Danimarca, dove è cresciuta e dove si è formata. I suoi genitori arrivano dai Balcani, come detto, da una città nota durante il conflitto per il dramma che l’ha colpita e che rimane un segno profondo del conflitto. Srebrenica, la città bosniaca che ha subito le conseguenze più gravi dell’aggressione contro la Bosnia ed Erzegovina, è stata teatro di un orribile genocidio come attesta la risoluzione delle Nazioni Unite che conferma come, nel luglio del 1995, si sia consumato uno sterminio lucido e chirurgico.

La compagna di Sinner parla fluentemente anche la lingua madre dei suoi genitori, pur essendo nata e cresciuta in Danimarca.

La carriera da modella e influencer

Ha costruito la sua carriera attraverso campagne pubblicitarie di moda, collaborazioni con marchi celebri e apparizioni su riviste danesi e poi europee, creando la sua vetrina su Instagram. Ha un vasto seguito per i suoi contenuti di moda, lifestyle ed estetica ed è una testimonial centrale per brand luxury.

Come modella, Laila Hasanovic partecipa alle settimane della moda europee ed è testimonial e ospite di eventi legati a brand, come avvenuto anche di recente a Montecarlo per una nota azienda italiana di jens e abbigliamento.

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Laila Hasanovic a Montecarlo

La relazione con Mick Schumacher

La celebrità, a livello mondiale, è arrivata quando Laila Hasanovic era giovanissima, quando ha intrapreso una relazione con il pilota di Formula 1 Mick Schumacher, figlio di Michael che pare abbia avuto modo di conoscere e a cui avrebbe fatto visita, tra le pochissime ammesse.

La loro storia d’amore si è conclusa nella primavera dello scorso anno e alcuni mesi dopo Laila è stata vista, per la prima volta, con Jannik Sinner durante il Roland Garros 2025.

Nel suo passato figura anche la partecipazione da finalista al concorso di Miss Danimarca e Miss Universo 2019, occasione che le ha offerto un’opportunità che ha saputo sfruttare per intraprendere il suo percorso da modella e influencer sui social.