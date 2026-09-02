In principio fu Monica Seles, prima del tragico accoltellamento subito a Amburgo. Oggi il dritto bimane di Lucrezia Stefanini rimane uno dei colpi più discussi e controversi, non solo per l'estetica del tennis moderno, ma ha condotto la toscana ad approdare a questo punto degli Us Open 2026. Dunque, l'avversaria di Jasmine Paolini al secondo turno del torneo del Grande Slam di New York è cresciuta a Prato, dunque è toscana come la nostra numero 1 azzurra, ed è stata condotta sui campi dai genitori. Papà Marco e mamma Roberta Ardinghi hanno avvicinato alla racchetta Lucrezia piccolissima, eppure i primi colpi veri e propri ha incominciato a tirarli a otto anni. Maestri di tennis, appassionati, hanno guidato Luli con il fratello facendo della professione e della loro passione il presupposto giusto per consentire alla Stefanini di diventare pro. Sul suo dritto, non proprio apprezzato dai puristi, ha spiegato in una passata dichiarazione. "Ho iniziato quand'ero più piccola: usavo la racchetta di mio fratello, che per me era troppo pesante. Mio padre mi disse: "Prendila con due mani, poi più avanti si staccherà". Invece vincevo qualche partita juniores e non l'ho più staccato. Abbiamo continuato così e, negli anni, il mio gioco si è evoluto molto: l’ho perfezionato. Spesso, infatti, in allungo stacco la mano; comunque colpisco a due mani e poi la lascio per cercare più lunghezza. C’è stato un percorso dietro, però sì, è iniziata così".

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