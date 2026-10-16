Il portiere dell'Udinese e della Nigeria nel mirino dell'Inter dopo gli scivoloni dello spagnolo messo in discussione dalle sue recenti prestazioni

Le settimane invernali, che concentrano le concitate operazioni di riparazione dopo la frenesia estiva, non sono poi così lontane soprattutto per l’Inter che, a causa della confusione che Josep Martinez ha manifestato e presenta, sta riflettendo su un nuovo innesto. Maduka Okoye, portiere classe 1999 dell’Udinese e della nazionale nigeriana, sarebbe il prescelto. Come sarebbe possibile, è altra questione. Come anche l’estremo difensore abbia acquisito una tale centralità nella narrazione extra campo. Contemporaneo, versatile quanto imponente ha occupato e presiede i feed di Instagram, TikTok nonché delle altre piattaforme amate dalla Gen Z e dei Millennials. A Parigi con Cardi B, alla quale viene attribuito di tutto stando a siti e media, a Milano con altri e la festa con Belen. Suo malgrado o con lui c’è sempre un vortice di attenzione importante.

Chi è Maduka Okoye, portiere dell’Udinese e della Nigeria

Okoye è il portiere dell’Udinese, dicevamo. Si riporta il suo nome dopo i rumors riferiti dal Messaggero Veneto e che sarebbero un segnale comunque di riflessione da parte dell’Inter e di Beppe Marotta in una fase delicata, per via della situazione della proprietà.

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Gioca in Serie A, ma è ambito ovunque per eventi che hanno a che vedere più con i brand e il fashion, addirittura l’universo luxury e non solo. Pensiamo alla gomma firmata da Okoye a Kimi Antonelli per la pole di Silverstone. Sembrava così originale, bizzarro. Eppure è accaduto con sorrisi e foto di rito, a testimoniare quel che avremmo pensato a posizioni invertite: il pilota protagonista e il portiere “ospite”.

Getty Images

Okoye con Kimi Antonelli

Invece, l’estremo difensore è una figura di prima grandezza, di notevole capacità di attrazione per brand, manifestazioni, sfilate appunto e come testimonial. Non è un caso che la moda si rivolga agli sportivi. pensiamo ai brand che hanno ingaggiato come ambassador Jannik Sinner, a Aryna Sabalenka come anche Federica Brignone e Sofia Goggia oppure allo stesso Zlatan Ibrahimovic e gli altri calciatori di nuova generazione.

Se ci concentriamo, poi, solo sulle ultime sfilate di Parigi sono importanti e interessanti i nomi di sportive e sportivi che sono stati ospiti della grandi nomi della moda a testimonianza di come il legame tra sport e fashion e luxury sia sempre più intrecciato: Imane Khelif, presente alla presentazione della collezione di Chanel, ne è un esempio.

Alla Fashion Week milanese

A Milano, in occasione della Fashion week, la storia è differente: come ormai da tradizione l’Udinese ha presentato la terza maglia della stagione 2026-27 che celebra i 130 anni del club friulano. Per l’occasione fra i testimonial anche il portiere Maduka Okoye, atteso alla convocazione della Nigeria.

Le sue parole al microfono di Sky Sport: “Siamo molto contenti, la maglietta è bellissima e la sosta del campionato ci farà recuperare gli infortunati e ritrovare come squadra. Avere tanti infortunati è dura per noi, i giocatori assenti ci mancano ma anche senza i profili chiave dobbiamo vincere le partite. Sento la fiducia del club, del mister e dello staff. Sono molto contento a Udine e voglio restituire quello che ho ricevuto con le prestazioni buone sul campo”.

I numeri e il contratto con l’Udinese

Chissà che cosa potrebbe accadere con la maglia dell’Inter e in un club di tale levatura internazionale. Con un contratto in scadenza nel 2028 e uno stipendio assolutamente alla portata nerazzurra (si parla di un ingaggio lordo di circa 900.000 euro). Il suo valore di mercato si aggira tra gli 8 e i 10 milioni.

Alle origini della sua carriera

Il portiere dell’Udinese sta occupando, però, tutti gli spazi fin dalle sue prime apparizioni nel circuito dell’alta moda, sedendosi in prima fila alla sfilata Haute Couture di Jean Paul Gaultier, nella settimana parigina, firmata per l’occasione da Duran Lantink, proprio accanto a Cardi B.

Nato in Germania da padre nigeriano e madre tedesca, Okoye difende oggi la porta dei friulani e della nazionale della Nigeria. Negli ultimi mesi il suo nome ha iniziato a circolare sempre più spesso fuori dal campo, complice una crescente attenzione mediatica che ha avuto il suo riflesso inevitabile sui social.

La conquista di Parigi e Milano

Ha giocato due amichevoli a giugno, Okoye, 4 gol presi tra Polonia e Portogallo, ma followers in ascesa e un autentico delirio scatenato sia in F1 sia a Parigi non sono scaturiti dalle prestazioni in questione. Addirittura è finito su Page Six, che ha riservato più spazio e immagini all’estremo difensore dei friulani che alla superstar, a testimonianza di come Okoye sia al centro dei media e che abbia un peso internazionale consolidato, dato per certo e che la vicinanza e il presunto scambio di cortesie con Cardi B non fa che alimentare.

Dalla sua, del portiere (e della sua vita privata e sentimentale) si è sempre saputo il minimo indispensabile, come è corretto che sia: è stato legato alla modella Jelicia Westhoff, dalla quale ha avuto un figlio. Milano gli piace e la frequenta anche per via degli impegni legati a sponsor e brand. Da cosa nasce cosa, l’accordo con l’Udinese c’è ma potrebbe essere solo questione di tempo. E gennaio non è così lontano.