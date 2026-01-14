Roma: chi è Malen, il jolly che non deve far rimpiangere Raspadori, schiaffo all'Atletico Madrid

Il ds Massara ha chiuso l'arrivo per l'ex attaccante del Borussia Dortmund. I giallorossi verseranno nelle casse dell'Aston Villa 30 milioni di euro

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

La Roma piazza il colpo in attacco e lo fa con decisione, visione e tempismo. È Donyell Malen il rinforzo scelto per dare nuova linfa al reparto offensivo giallorosso: operazione chiusa con l’Aston Villa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni. Un investimento importante, ma ragionato, che certifica le ambizioni del club e la volontà di consegnare all’allenatore un profilo pronto, internazionale e già abituato a palcoscenici di primo livello. Un acquisto che assume un peso ancora maggiore se inserito nel contesto delle ultime settimane: la Roma, infatti, aveva seguito a lungo Giacomo Raspadori, salvo poi vederlo approdare all’Atalanta. Una scelta che inizialmente aveva lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, ma che oggi appare decisamente meno dolorosa: Malen è un nome capace di non far rimpiangere l’attaccante azzurro, portando con sé caratteristiche diverse ma altrettanto funzionali.

Sprint decisivo e concorrenza bruciata

La trattativa per l’olandese non è stata semplice. Sull’ex centravanti del Borussia Dortmund, infatti, si era registrato un forte interesse dell’Atletico Madrid, pronto a inserirsi con decisione. La Roma, però, ha accelerato nelle ultime ore, trovando l’intesa con il club inglese e convincendo il calciatore del progetto tecnico. Insomma uno scatto decisivo che testimonia la determinazione della dirigenza giallorossa, abile a chiudere prima che la concorrenza potesse cambiare le carte in tavola.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Donyell Malen

Classe 1999, Donyell Malen è un attaccante moderno, rapido e imprevedibile. Cresciuto tra Ajax e Arsenal, ha trovato la consacrazione al PSV Eindhoven, dove si è imposto come uno dei profili offensivi più interessanti del panorama europeo grazie a numeri importanti e prestazioni di alto livello. Le sue qualità lo hanno poi portato al Borussia Dortmund, con cui ha maturato esperienza in Bundesliga e nelle competizioni europee, prima del passaggio in Premier League (infelice) all’Aston Villa. Nel suo percorso ha dimostrato di saper incidere sia in zona gol sia nella costruzione dell’azione, alternando reti, assist e movimenti intelligenti senza palla. Non è il classico centravanti statico, ma un attaccante che ama partire largo, accentrarsi, attaccare la profondità e creare superiorità numerica.

Il capitolo Raspadori e la svolta

Per diverse settimane Giacomo Raspadori è stato il primo nome sulla lista della Roma per rinforzare l’attacco. L’attaccante dell’Atletico Madrid e della Nazionale italiana piaceva per duttilità, conoscenza della Serie A e capacità di muoversi tra le linee, qualità che sembravano sposarsi alla perfezione con le esigenze tattiche giallorosse. I contatti non sono mai mancati, ma la trattativa non è riuscita a trovare l’accelerazione decisiva e a cambiare il destino dell’operazione è stato il prepotente inserimento dell’Atalanta di Raffaele Palladino, che ha affondato il colpo trovando l’accordo e portando l’ex Napoli a Bergamo. Un epilogo che inizialmente ha lasciato delusione a Trigoria, ma che non ha paralizzato il mercato romanista. Anzi, ha spinto il club a reagire con prontezza, individuando in Donyell Malen un’alternativa di livello internazionale.

Un profilo perfetto per la Roma

Dal punto di vista tattico, Malen rappresenta una soluzione estremamente duttile. Può giocare da prima punta, da seconda punta o da esterno offensivo, adattandosi a diversi sistemi di gioco. Velocità, capacità di attaccare lo spazio e freddezza sotto porta sono qualità che lo rendono un elemento ideale per un calcio intenso e verticale. È anche per questo che la Roma ha deciso di affondare il colpo: Malen offre esperienza internazionale, abitudine alla pressione e margini di crescita ancora importanti. Con l’arrivo dell’olandese, la Roma manda un messaggio chiaro: l’obiettivo è restare competitiva ai massimi livelli e provare a entrare tra le prime quattro a fine stagione. Dopo la delusione Raspadori, il club non si è fatto trovare impreparato, rilanciando con un nome di caratura europea. Ora toccherà al campo dire se Malen riuscirà a prendersi la scena, ma le premesse sono quelle di un colpo destinato a lasciare il segno. La Roma ha scelto: il futuro dell’attacco parla olandese.