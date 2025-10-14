Chi è Mara Mosole, ex campionessa di ciclismo e compagna di Francesco Moser

Ex campionessa di ciclismo, appassionata di due ruote e molto attiva nel mondo della formazione e del ciclismo amatoriale condivide questa e altre passioni con Francesco Moser, suo compagno

La soggezione che nutriva nei suoi riguardi, da campionessa giovanissima oggi è scomparsa per lasciare spazio a un rapporto maturo, ma intriso di divertimento, leggerezza e ciclismo che nella vita di Francesco Moser e Mara Mosole ha contato e ricopre ancora adesso una parte importante. D’altronde si sono conosciuti, incontrati sarebbe meglio, quando erano entrambi con la maglia azzurra per poi capirsi davvero durante la pandemia che ha sigillato la loro relazione.

Mara Mosole e il compagno campione Francesco Moser

Quando Francesco Moser rivela della sua nuova compagna l’Italia è immersa negli anni della pandemia che hanno offerto l’occasione alla coppia per avvicinarsi, nonostante le restrizioni vigenti.

“Ho una nuova compagna che sta spesso da me, una ragazza che più o meno è come me”, aveva svelato al Corriere della Sera con una certa ironia Moser padre. “Ha corso in bici, è stata campionessa d’Italia. È più giovane, del ’68. Si chiama Mara Mosole“. Il campione aveva affidato a questo racconto sportivo sui dolori, quei timori giovanili e patiti i fatti che sono andati a costruire la sua carriera ciclistica. Una storia d’amore nata quando dominava il silenzio, la solitudine e che ha indotto Moser a decidere la separazione dalla moglie Carla.

I Mondiali di Colorado Springs primo incontro tra campioni

Diciassette anni di differenza e una passione comune, le due ruote che per entrambi è una questione di famiglia. Sia Moser sia Mosole si sono conosciuti credo nell’84, perché entrambi erano nella squadra dell’Italia selezionata per i Mondiali di Colorado Springs nell’86 quelli vinti da Moreno Argentin tra gli uomini, quando una giovanissima Mara era nella squadra nazionale femminile. Un incontro che hanno riferito a Caterina Balivo, in un’intervista a due durante La volta buona del 14 ottobre. “Era il mio mito ciclistico”, ha confidato alla presentatrice Mara mentre Moser ha indicato la data del termine della nuora, Cecilia Rodriguez in attesa di una bimba.

Allora non scattò nessuna attrazione tra il campione del mondo e quella ragazzina di diciassette anni più giovane, che ha avuto altri meriti anche nella comunicazione e nell’organizzazione di eventi. Moser aveva sposato Carla, sua moglie per 40 anni, e si dedicava ai terreni e al vino di famiglia oltre che al ciclismo sua grandissima e irrinunciabile passione.

Il secondo incontro grazie ai figli

A riunirli, sono stati però i figli: Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, correva nella stessa squadra di suo figlio e durante le presentazioni delle squadre si presentavano occasioni di incontro che avevano mantenuto un carattere amichevole, nulla di più. Con il lockdown, la pandemia e le restrizioni legate al Covid Mara e Moser si sono affidati al telefono che nel loro caso li ha avvicinati fino a quando non è stato possibile riprendere a uscire, a passeggiare in bici. E lì è scattato il sentimento e la decisione di separarsi per concedersi un’occasione.

Sportiva da sempre

Sportiva da sempre, si è dedicata alla corsa, nuoto, sci, il pattinaggio, ma la passione vera è per bicicletta che nel suo caso costituisce una questione di famiglia. Per partecipare alla prima corsa, ha raccontato, ha sfruttato il tesserino di un cugino coetaneo, che aveva la febbre. Quell’avventura un po’ improvvisata l’ha proiettata nel sistema delle gare, che ha vinto con facilità tale da spodestare anche i concorrenti maschi e raccogliendo una cinquantina di successi.

Mosole è stata campionessa Italiana, ha conquistato diversi titoli in Veneto (è trevigiana) e ha disputato quattro Mondiali: Barcellona, Bassano del Grappa, Colorado Spring, Villach.

Tra gli incarichi ricoperti, per lei protagonista di Eroica e Intrepida, c’è anche quello di presidentessa di una squadra Ciclistica per bambini dai 7 ai 14 anni, che attualmente conta 45 tesserati, e organizzo personalmente anche eventi sportivi. Il figlio Mattia, ha proseguito la tradizione di famiglia salendo sul sellino e vestendo la maglia indossata anche da Ignazio Moser che presto renderà nonni sia Francesco sia Mara.