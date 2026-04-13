Chi è Marie-Louise Eta, prima donna sulla panchina dell'Union Berlino contro gli stereotipi

Dopo l'esonero di Baumgart il club si affida alla giovane allenatrice che guidava l'Under 19: è la prima donna a ricevere un simile incarico nei campionati europei top 5

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Essere investita del ruolo di innovatrice, a prescindere dal proprio ambiente di lavoro, è intrinseco nel suo percorso: Marie-Louise Eta continua a scoprirsi prima anche davanti all’incarico di allenatrice dell’Union Berlino, tra le tante novità che ha contribuito a introdurre, a crescere. Nella tarda serata di sabato, Eta è stato nominato tecnico ad interim della squadra tedesca fino alla fine della stagione, divenendo la prima donna a occupare la panchina di un club delle 5 massime serie europee. Prende il posto di Steffen Baumgart, licenziato insieme ai suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna, dopo la sconfitta per 3-1 subita dall’Union Berlino contro l’Heidenheim, ultima in classifica in Bundesliga.

Union Berlino, innovazione Eta

L’ingaggio di Eta la rende la prima donna ad allenare una squadra maschile in Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Premier League e Serie A. Ma il suo curriculum è costellato si simili riconoscimenti, di primogeniture che la indicano come una figura cardine nel rafforzare il gap di genere nel calcio che conta. Nel novembre 2023 ha fatto la storia diventando la prima donna a ricoprire il ruolo di vice allenatrice in Bundesliga, entrando a far parte dello staff tecnico dell’Union Berlino. Due mesi dopo, nel gennaio 2024, è diventata la prima ad allenare una squadra in Bundesliga, guidando sempre l’Union Berlino alla vittoria contro il Darmstadt, mentre l’allora allenatore Nenad Bjelica scontava una squalifica di tre giornate.

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L’obiettivo salvezza

L’obiettivo per Eta, in questa tormentata stagione, è diventato imminente: evitare la retrocessione dopo una sequenza di risultati non certo positivi. Nel 2023 era diventata, sempre a Berlino, l’assistente del traghettatore Marco Grote. I due erano responsabili della squadra U19.

Attualmente occupa l’undicesima posizione in classifica in Bundesliga con 32 punti, a cinque giornate dalla fine del campionato ma è anche a soli sette punti St. Pauli, sedicesimo in classifica, che al momento si troverebbe ad affrontare i play-off per la salvezza contro la terza classificata della seconda divisione, ovvero l’Hannover, stando alla classifica attuale.

Accettando l’incarico, Eta ha insistito sulla sua fiducia nel mantenere l’Union Berlino nella massima serie. “Dato il distacco di punti nella metà inferiore della classifica, la nostra posizione in Bundesliga non è al sicuro”, ha detto. “Sono lieta che il club mi abbia affidato questo compito impegnativo. Uno dei punti di forza dell’Union è sempre stata, e rimane, la capacità di restare uniti in situazioni come questa”. “E, naturalmente, sono convinto che con la squadra conquisteremo i punti cruciali”.

La speranza affidata a Eta

Parlando della decisione di esonerare Baumgart e sostituirlo con Eta, il direttore del settore maschile dell’Union, Horst Heldt, ha aggiunto altre riflessioni: “Abbiamo avuto una seconda metà di stagione estremamente deludente finora e non permetteremo che la nostra posizione in classifica ci accechi”. “La nostra situazione rimane precaria e abbiamo urgente bisogno di punti per assicurarci la permanenza in campionato. Due vittorie in quattordici partite dalla pausa invernale e le prestazioni mostrate nelle ultime settimane non ci danno la fiducia necessaria per pensare di poter ancora ribaltare la situazione con l’attuale assetto. Abbiamo quindi deciso di ripartire da zero”.

“Sono lieta che Marie-Louise Eta abbia accettato di ricoprire questo ruolo ad interim prima di diventare allenatrice della squadra femminile professionistica in estate, come previsto.”

La prima partita di Eta sulla panchina si giocherà sabato pomeriggio alle 14:30 (ora britannica), quando l’Union ospiterà il Wolfsburg, penultimo in classifica.

Chi è Eta

Classe 1991, Eta ha giocato a calcio prima di intraprendere la carriera di allenatrice che le ha già dato enormi soddisfazioni. Ha guifìdato le giovanili del Werder Brema per poi passare all’Union Berlino dove ha fatto la trafila completa, incrociando nella propria carriera anche l’ex Juventus Leonardo Bonucci.