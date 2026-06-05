Chi è Matilde Galli, la fidanzata indipendente di Flavio Cobolli lontana dagli stereotipi

La compagna da molti anni del tennista azzurro entrato nella Top 10 è molto discreta e riservata scegliendo di apparire solo in rare occasioni per dare spazio ai suoi sogni e ai suoi progetti

A Parigi deve l’ingresso, comunque vada, nella Top 10 risultato che nella migliore delle ipotesi condurrà Flavio Cobolli verso obiettivi ancora più ambiziosi e decisivi, nella sua carriera da pro. Rispetto all’inizio della stagione, il crescendo di vittorie che ha inanellato è conseguenza di un cambio passo che si deve più alla stabilità emotiva ed affettiva che ha ammessolo stesso Cobo e che va attribuito alla presenza discreta e costante di Matilde Galli. Lontana dai riflettori e dalle logiche dello spettacolo, la giovane studentessa coltiva ambizioni distanti dal mondo dello sport e del tennis, pur essendo da anni nella vita privata del tennista.

Chi è Matilde Galli, fidanzata di Cobolli

In una recente intervista rilasciata a fine aprile all’Atp Tour, Flavio si è esposto fornendo ulteriori dettagli sul suo rapporto affettivo più importante che ha sempre difeso e protetto. Oltre a qualche rara foto sui social, non aveva mai approfondito con informazioni così specifiche la sua relazione con Matilde, nata quando aveva poco più di 18 anni.

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“L’ho conosciuta quando non ero nessuno”, ha spiegato Cobolli. E ha aggiunto: “L’ho incontrata quando avevo 18 anni, ero oltre il millesimo posto nel ranking mondiale e stiamo ancora insieme. Credo quindi che abbiamo trovato qualcosa che, evidentemente, funziona”. Flavio ha incontrato Matilde durante la festa di compleanno del suo migliore amico. Da allora sono rimasti vicini, una coppia che è cresciuta assieme come ha specificato lo stesso tennista azzurro e che lo supporta nella sua carriera sportiva, pur conciliando gli impegni di studio con quelli derivanti da tornei e crescenti impegni sul versante degli sponsor per il fidanzato.

Gli studi universitari e l’ambizione di Matilde

Secondo le informazioni emerse dalla stessa intervista, Matilde è una studentessa universitaria e ha portato avanti il proprio percorso di studi mentre il compagno era impegnato nei tornei in giro per il mondo. Spesso lo segue, come accaduto a inizio stagione quando lo stesso Cobolli ha specificato che proprio la sua presenza lo ha aiutato ad uscire da un impasse importante, dopo aver perso quattro incontri su cinque

La coppia ha trovato nel sostegno reciproco, la chiave fondamentale per rimanere uniti pur senza interferire nei piani. Cobolli è una stella del circuito ATP, mentre Galli sta studiando per diventare responsabile sanitario di un ospedale. “Quando è nervosa [perché studia per un esame], cerco di essere gentile con lei e di aiutarla a rendere la vita più facile. Ma non è facile quando sei sempre in tour, con la pressione ovunque e un’ulteriore pressione a casa. Non è facile”, ha detto Cobolli. “Ma penso che stiamo andando bene. Abbiamo un ottimo rapporto.” Mentre alcuni tennisti si spostano in compagnia dei loro partner, Galli è spesso a casa per concentrarsi sugli studi.

Il ritmo giusto

“Penso che abbiamo trovato il ritmo giusto”, ha detto Cobolli. “Ma ovviamente, vorrei vederla più spesso di adesso e vederla più spesso ai tornei con me. Però credo che il suo primo obiettivo sia finire gli studi e poi vedremo, dopo l’università, se potrà venire più spesso di adesso.”

“Il mio sogno più grande è vederla felice in quello che fa”, ha detto Flavio. “La famiglia è importantissima perché ci permette di trascorrere del tempo di qualità, facendo tante cose che normalmente non potremmo fare. Quindi il mio sogno è di passare più tempo con lei e vederla felice in qualsiasi cosa faccia.”

“La amo molto, e credo che anche lei mi ami”, ha ammesso. “Siamo molto giovani, ma abbiamo già una grande esperienza di vita e di coppia, tanto da poter dire che è lei la persona con cui voglio passare tutta la vita.”

“È difficile perché non ci vediamo molto durante l’anno, dato che lei studia e io vivo la mia vita [da tennista]. È dura perché vorresti sempre vederla, ma non è possibile. E cerchiamo sempre di trovare un modo per stare insieme [anche quando siamo lontani]”.

La sua presenza-assenza a Parigi

Le foto di Martina Galli in eventi tennistici, tra gli spalti, sono rare: a parte la Coppa Davis, la sua presenza è stata notata anche durante il torneo ATP 500 di Monaco di Baviera quest’anno, quando Cobolli, sconfitto in finale da Ben Shelton, ha scherzato pubblicamente con lei durante la premiazione, regalando ai tifosi uno dei rari momenti in cui la coppia ha mostrato la propria complicità davanti alle telecamere.

Durante la cerimonia di premiazione, parlando al microfono davanti al pubblico, il tennista romano classe 2002 ha scherzato sulla presenza di Matilde in tribuna. Dopo averla ringraziata per il sostegno, ha aggiunto ironicamente una frase del tipo: “La prossima volta te ne resti a casa”, ha ironizzato per sdrammatizzare la sconfitta subita. A Parigi non si è stata ancora notata, tra il pubblico, nel box riservato a team e ospiti. Chissà non compaia alla prossima prova che attende Flavio…