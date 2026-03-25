Melissa Jimenez, chi è la compagna di Fernando Alonso e mamma del suo primogenito

La presunta, nuova compagna di Fernando Alonso è una delle giornaliste di punta di DAZN che segue la Formula Uno

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Fernando Alonso è tra i piloti più esperti ma l’emozione è enorme, comunque. La compagna Melissa Jimenez ha dato alla luce il primogenito del 44enne pilota asturiano che, come reso noto dall’Aston Martin ha preferito dedicarsi alla sua famiglia in un momento irripetibile. Ergo, come annunciato dall’Aston Martin “arriverà leggermente più tardi questo fine settimana per motivi familiari e non parteciperà al media day del Gran Premio del Giappone. Tutto procede bene e sarà in pista in tempo per venerdì”. Non prenderà parte, però, alle prime libere (come già programmato dal team) e lascerà il posto temporaneamente alla riserva Crawford.

Il comunicato su Alonso a Suzuka

Alonso, in questa stagione a bordo dell’Aston Martin, ha deciso di godersi la nascita del primo figlio avuto dalla giornalista Melissa Jimenez al suo fianco da circa due anni. La relazione che il pilota asturiano ha iniziato circa due anni fa con la giornalista di DAZN si è consolidata, tanto che oggi sono una famiglia e hanno deciso di diventare genitori.

La loro storia sarebbe nata proprio nei box, considerata la professione intrapresa dall’inviata della piattaforma che segue la F1 curando retroscena, interviste con i protagonisti e quel che si cela dietro alla monoposto e alle scuderie. La conferma della decisione di saltare il media day è della scuderia, ma Sky Sport ha poi spiegato il motivo: la nascita del bambino.

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Alonso allo scoperto al GP di Montecarlo

Le prime indiscrezioni su di loro risalgono al Gran Premio di Montecarlo di circa due anni fa, quando Alonso fu intercettato nel mezzo di una discussione con la sua ex, Andrea Schlager, e pare che il problema fosse proprio la gelosia nei riguardi della giornalista, che i media spagnoli indicavano già come la figura femminile accanto a lui da qualche mese. Fu il settimanale ¡Hola!, in particolare, a pubblicare uno scatto che li vedeva a Garraf, vicino a Barcellona.

La foto datata aprile, risale alla comunicazione ufficiale della separazione da Andrea Schlager, dopo il Melbourne per ragioni che non sono state rese note.

Getty Images

Melissa Jimenez con Fernando Alonso

La storia e la nascita del primogenito

La relazione si è però consolidata, divenendo di dominio pubblico considerato anche il ruolo e la professione della Jimenez, volto della piattaforma digitale specializzata in F1 e motori. Senza ulteriori dettagli, da quel che sappiamo, il loro rapporto prosegue da circa due anni. Ma quale è stato il percorso professionale dell’inviata?

IPA

La giornalista Melissa Jimenez al lavoro

Chi è Melissa Jimenez

Melissa Jimenez non è un personaggio estraneo all’ambiente dei motori e dello showbiz spagnolo, per via della sua carriera televisiva e per il matrimonio con il calciatore Marc Bartra, difensore dei turchi del Trabzonspor.

Nata in Belgio, si è poi trasferita a Barcellona quando aveva 2 anni. Il padre, Antonio, ora è il capotecnico di Aleix Espargaró, pilota di MotoGp dell’Aprilia iniziando a modo suo la figlia alla sua passione. I motori, dunque, sono una cosa di famiglia, assai più seria di quel che parrebbe altrimenti. Sua madre, Luciana Dionisio, invece è italiana.

Studi e trascorsi televisivi

La giornalista è laureata in Scienze della comunicazione e, dopo una parentesi radiofonica, ha iniziato a lavorare in televisione, prima a MarcaTv (dopo il trasferimento a Madrid) poi a Sky, in una trasmissione motociclistica.

Dopo questa esperienza, ha incominciato a lavorare nella newsroom di Mediaset Spagna dove è rimasta a lungo, ricoprendo diversi ruoli. Dal 2022, segue la Formula Uno per Dazn. Un anno di svolta anche per la vita privata. Da due anni, infatti, dopo la separazione ha incontrato e intrecciato una storia con il pilota dell’Aston Martin.