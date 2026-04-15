L'attrice è entrata nel cast della serie che torna dopo dieci anni con le sue storie e i suoi personaggi, vecchi e nuovi nel cuore della Roma più autentica

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nel ciclo de I Cesaroni, fiction rientrata nelle produzioni e relativi palinsesti a distanza di 12 anni, tutto è cambiato perché non mutasse il senso ultimo e intrinseco di uno spaccato quotidiano e dei suoi personaggi, riflesso di una autenticità che si alimenta della qualità che ciascun attore e protagonista immette nel ruolo. Alcuni sono rimasti, Claudio Amendola, altri non ci sono più come l’indimenticabile Antonello Fassari e altri ancora (legittimamente) hanno preso una strada diversa, vedi Micol Olivieri. Le generazioni si susseguono e così l’intro di nuovi ruoli rinfresca e aiuta la narrazione. Anche grazie alla stessa Melissa Monti, attrice e influencer nota sulle piattaforme digitali, nonché fidanzata da tempo di Cristian Totti e legata, molto, alla sorella Chanel.

Chi è Melissa Monti

Melissa Monti è fidanzata con il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi da tempo, tant’è che la loro storia è ormai una sorta di punto fermo. Lo stesso Cristian nella serata di lunedì 13 aprile, giorno del debutto in prima serata della fiction, ha condiviso nelle sue storie un post per sottolineare il supporto nei riguardi della fidanzata.

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L’attrice non è nuova alle apparizioni sul piccolo schermo. Romana, classe 2005, il suo aspetto angelico e in linea con i canoni dominanti all’epoca le hanno consentito di esordire a soli 8 anni nella fiction Il tredicesimo apostolo, un piccolo ruolo che ha segnato l’avvio di una carriera che Monti ha diviso a metà, tra moda e campagne pubblicitarie e il cinema vero con fiction allegata.

Curriculum ricco con Premio Oscar

Nel suo curriculum, compaiono infatti titoli celebri, come nel 2013, la partecipazione nel film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino quando era una bambina. Qualche anno e viene scelta per il ruolo di protagonista nel film Mi chiamo Maya, regia di Tommaso Agnese, con Matilda Lutz e Valeria Solarino, stesso anno in cui entra a far parte del cast della serie tv Solo per amore, che la ritroverà anche per la seconda stagione, nel 2017. E poi naturalmente, scuola, molti spot tra cui Armani e lo studio, recitazione compresa.

Il ruolo nel ritorno de I Cesaroni

Il ritorno dei Cesaroni nella programmazione televisiva Mediaset, con l’abile supporto su ogni fronte di Amendola non porta con sé la soddisfazione di quanti attendevano una nuova serie, un risorgere dalle ceneri della bottiglieria (che diverrà un ristorante) nel quartiere romano della Garbatella, ma offre un nuovo spunto, una sorta di evoluzione generazionale compatibile col tempo e gli stessi personaggi che si mostrano nel ruolo genitoriale.

Un assoluto inedito per Matteo Branciamore e Ludovico Fremont, ad esempio. E personaggi senza uno storico come quelli di Carlo (Ricky Memphis) e Livia, interpretato da Lucia Ocone appunto Caterina, alias Melissa Monti, compagna di scuola di Marta figlia di Eva e Marco.

Alla recitazione, che dimostra di curare e seguire ne I Cesaroni, abbina la moda fin da piccolissima. Partecipa a campagne pubblicitarie, dicevamo, di brand kids e poi, cresciuta si abbina al brand luxury per definizione, complice un aspetto elegante e raffinato. Da qualche tempo ha anche un suo brand, insieme alla sorella Martina, il marchio di abbigliamento Lemema. La storia nota, a livello sentimentale, è quella con Cristian Totti.

La storia con Cristian Totti

Con Cristian, la storia è iniziata quando entrambi erano adolescenti e prosegue: hanno festeggiato assieme i rispettivi diciottesimi, sono legati ma rispettano i rispettivi ambiti professionali e anche quando Cristian si era allontanato per seguire la sua carriera da calciatore, finita, Melissa ha continuato studi e lavori senza sosta. I Cesaroni sono un’occasione, una grande opportunità per acquisire quella popolarità che le manca ancora sul versante del pubblico più generalista, eterogeneo. Gli ottimi ascolti con il 22.6% di share la aiuteranno.

L’amicizia con Chanel, ancora in silenzio

Il fidanzato la sosterrà, come ha fatto sui social al primo episodio della serie che ha riallacciato la storia a dieci anni prima con l’inserimento di vecchie e nuove storie compresa la stessa Melissa che, però, non ha ricevuto almeno sulle piattaforme digitali encomio da parte di Chanel, sua partner in crime.

Amiche, presenti sui social nelle circostante più disparate e sempre elogiata come una delle sue amiche del cuore, stavolta nel suo feed non compare il riferimento esplicito per via della concomitanza con Pechino Express, a cui la figlia di Totti e Ilary ha preso parte in coppia con Filippo Laurino. Certo, i social non sono la verità ma questo vuoto per conferire spazio al solo reality era inatteso. Magari una storia più avanti porrà rimedio.