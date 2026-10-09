Nelle confessioni del back stage del programma condotto da Milly Carlucci, Noemi ha ribadito di non amare l’etichetta di compagna di Francesco Totti. “Voglio dimostrare di avere la mia personalità. All’inizio il rapporto con Francesco mi schiacciava dal punto di vista dell’interesse mediatico e della gente che ci vedeva insieme. Ora le cose stanno cambiando, sono molto più tranquilla”. Ha tutto da guadagnare, tanto quanto da dimostrare. Noemi Bocchi proviene da un ambiente distante da quello televisivo, ma può incontrarlo e trasformarlo in un’opportunità.

Al clamore esagerato all’emergere della sua relazione con Francesco Totti, è seguito il tempo della discreta apparizione nelle occasioni pubbliche accanto al compagno, per sempre capitano della Roma. La sua presenza, in qualità di concorrente, all’edizione 2026 di Ballando con le Stelle , è la cornice adatta a esibire un tratto della sua immagine, della sua personalità televisiva oggi inedito. Nella prima puntata di Ballando , è stata una piacevole divagazione nel format dilatato oltre ogni previsione. A suo agio nelle clip, capace di commuoversi ma senza eccedere, ha acceso su di sé una luce a prescindere da Totti il quale è stato discreto, in secondo piano.

Chi è: studi e un passato da flower designer

Nel suo passato professionale, figura il suo trascorso da flower designer, intrapreso in una fase della sua vita quando era già adulta, matura. Classe 1988, da quel che emerge dalla ricostruzione effettuata relativa ai suoi studi, ha frequentato l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Roma, dove consegue il diploma di maturità.

Secondo quel che riportano le cronache, il percorso di studi prosegue poi in ambito universitario: si iscrive alla facoltà di Economia aziendale e bancaria dell’Università Lumsa di Roma.

Madre di due figli avuti dal precedente matrimonio con l’imprenditore nel settore del marmo Mario Caucci, sono oggi due adolescenti che segue e a cui dedica molti post sui social.

ANSA

Noemi Bocchi sulla pista di Ballando

Come ha conosciuto Francesco Totti

Appassionata di padel e di composizioni floreali, la sua identità pubblica si è costruita gradualmente, di pari passo con la stabilizzazione della relazione sentimentale con l’ex numero 10 giallorosso che sembra aver incontro proprio grazie al comune interesse per questo sport. Tifosa della Roma, segue la squadra da quando è al fianco dell’ex capitano con costanza e spesso siede accanto a lui in tribuna o in occasione di inviti e impegni derivanti dalle sue attività.

Con Totti, è apparsa in tribuna per seguire dal vivo gli Internazionali di tennis e gli appuntamenti collaterali legati a tennis e padel. Ora ha deciso di accettare l’invito di Milly Carlucci e rinnovare quel rapporto allargando la sua fanbase, curata dai suoi account social, tentando di catturare quel pubblico televisivo del sabato sera.