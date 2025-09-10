Chi è Paul Baccaglini, l'ex presidente del Palermo ed inviato de Le Iene trovato senza vita: le scelte iperboliche

Trovato senza vita l'imprenditore ex numero 1 del Palermo e inviato del noto programma televisivo: aveva solo 41 anni e vantava un passato da sportivo e imprenditore

La connessione tra Paul Baccaglini, trovato senza vita dalla compagna in casa ad appena 41 anni, e il calcio riconduce inevitabilmente al Palermo e a quell’impresa, ardita quanto visionaria, che lo aveva condotto a rilevare il club dall’ex Maurizio Zamparini, anche lui scomparso in tempi meno recenti e imprenditore con un ruolo definito nell’ambito dell’universo-calcio.

Personaggio eclettico, disinvolto e anche sfrontato, Baccaglini sarebbe ritrovato senza vita dalla sua attuale compagna nella loro abitazione di Segrate poco distante da Milano mercoledì 9 settembre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paul Baccaglini trovato morto in casa

Secondo quanto riportato dalle prime informazioni di Virgilio Notizie, Baccaglini avrebbe compiuto un gesto volontario che si sarebbe consumato nella mattinata di ieri, ma trapelato solamente oggi: a trovare il corpo senza vita nell’abitazione sarebbe stata la compagna. Nell’appartamento di Segrate sono intervenuti i carabinieri e la procura ha disposto l’autopsia, come di prassi in simili circostanze.

La sua notorietà è legata soprattutto ai suoi trascorsi televisivi, che avevano consentito a Baccaglini di accedere a un pubblico vasto come quello de Le Iene, format di Davide Parenti e storico programma di Mediaset, per cui aveva lavorato i qualità di inviato. Ma a ciò va associato anche il suo spirito imprenditoriale, l’operazione che lo portò ai vertici del Palermo nonché le sue recenti vicende e l’uscita di scena per il club che oggi ha una nuova proprietà.

Chi era, dal basket alla radio

Figlio di Eric Frank, statunitense, e Paola Baccaglini, era nato e cresciuto negli Stati Uniti arrivando in Italia dopo aver frequentato la scuola americana e inserirsi poi a Padova, dove ha completato gli studi scolastici.

Appassionato di sport, Baccaglini si è dedicato al basket, arrivando a giocare in Serie B, con l’Elvox con massima attenzione all’ambito della radio e delle tv locali, citato spesso anche da Il Mattino di Padova per il suo talento come guardia in campo.

Agli inizi lo vediamo anche alla conduzione del programma The Groove per Radio Padova, poi RTL 102.5. Da lì, il passaggio interno radio-tv grazie a Le Iene ma pure Mtv, con Il Testimone di Pif.

Fonte: ANSA

Baccaglini con Thais Wiggers all’epoca della loro relazione

La finanza e il Palermo

Terminata l’esperienza televisiva si è dedicato alla finanza. Ha studiato e si è preparato sui mercati finanziari e divenendo un trader, ha creato un fondo commerciale, Integritas Capital con due soci, uno britannico e uno australiano, attraverso il quale ha firmato un precontratto per l’acquisto del Palermo calcio, quando era in serie A e raggiungendo un sogno ambizioso. Raccogliere l’eredità di Maurizio Zamperini, il quale aveva deciso circa otto anni fa, di disimpegnarsi dal calcio. Con l’ex numero 1 rosanero, vi fu un conflitto poi finito in tribunale.

E sancito anche dal mancato closing con tanto di comunicati e dichiarazioni. “L’U.S. Città di Palermo comunica che ieri, giorno 3/7/17, la maggioranza del CDA ha rassegnato le dimissioni. Pertanto l’intero consiglio ed il presidente sono decaduti dalle loro cariche. Dopo 10 giorni dal 3/7/17 verrà nominato il nuovo consiglio e designate le cariche di presidente e consiglieri delegati. La gestione provvisoria attuale è affidata all’attuale consigliere delegato”, la nota pubblicata sul sito web della società rosanero, definendo i contorni del mancato accordo tra Maurizio Zamparini e Paul Baccaglini per la cessione del club.

Come da accordi presenti nel contratto, infatti, Baccaglini rassegnò poi le dimissioni da presidente del Palermo, con la gestione provvisoria della squadra affidata ancora a Zamparini (il consigliere delegato presente nel comunicato ufficiale).

L’epilogo con Zamparini

L’esperienza con la società siciliana era finita al centro delle cronache, a causa della trattativa e delle modalità che poi ebbero un epilogo record. In appena cinque mesi, Baccaglini da presidente del Palermo, ha sollevato interrogativi decisi più dalle sue esternazioni che dalle mosse effettive per la società: sono state diverse le esternazioni eccentriche a mezzo stampa e le apparizioni in tribuna con la fidanzata, l’ex velina di Striscia La Notizia ed ex compagna di Teo Mammuccari, Thais Wiggers.

Con lei ebbe una relazione durata circa otto anni. In anni più recenti si erano perse le sue tracce, fino alla tragica scomparsa della sua morte, oggi.