Samuel Asamoah, rottura del collo e rischio paralisi: chi è il calciatore togolese che tiene in ansia la Cina

Il trentunenne centrocampista del Guangxi Pingguo è rimasto vittima di un grave incidente nel corso di una partita della seconda serie del campionato cinese: cosa è successo.

Frequentatore di stadi ed esperto di calcio, ama agganciare e far domande a idoli e futuri campioni. Anzi, spesso precorre gli addetti ai lavori e li scova prima di loro

Un’incredibile disavventura rischia di costare carissimo al calciatore della nazionale togolese Samuel Asamoah: come riferito dal Guangxi Pingguo, il club cinese di League One in cui milita dallo scorso 13 febbraio, Samuel Asamoah si è fratturato il collo dopo aver sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario al led a bordo campo, durante la partita di seconda divisione contro il Chongqing Tonglianglong. Si teme una paralisi.

Asamoah, il tremendo impatto con la testa contro i cartelloni pubblicitari

Le immagini tv sono terrificanti. La dinamica dell’incidente occorso ad Asamoah è stata innescata da una normale fase di gioco. Il trentunenne centrocampista stava difendendo il pallone quando, a causa di una spinta di un avversario per cercare di recuperare il possesso, è caduto sbattendo con violenza la testa contro uno dei cartelloni posizionati oltre la linea del fallo laterale: Asamoah ha riportato fratture al collo e danni ai nervi, ed è stato sottoposto a intervento chirurgico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Samuel Asamoah a rischio di paraplegia grave”

La prima diagnosi, diffusa ufficialmente dal Guangxi Pingguo, è da brividi: “È a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le partite rimanenti di questa stagione. Anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa”. Nelle ultime ore lo stesso club cinese ha fornito aggiornamenti successivi all’intervento chirurgico parlando di “condizioni stabili”. Post che naturalmente hanno provocato ansia, sbigottimento e preoccupazione in tutto il mondo.

Chi è Samuel Asamoah del Guangxi Pingguo

Nato ad Accra il 23 marzo 1994, Samuel Asamoah ha iniziato la sua carriera in Qatar con l’ASPIRE Academy con cui ha preso parte al torneo di Viareggio nel 2012. Sempre nel 2012 il trasferimento ai begli del KAS Eupen dove è rimasto per tre anni prima di essere ceduto in prestito all’OH Levuen e di iniziare, da svincolato, un quadriennio al VV Sint-Truiden. Dall’estate del 2021, Asamoah ha giocato per tre anni nell’FC U Craiova prima di cominciare la sua avventura in Cina: dal 28 febbraio 2024 tra le file dei QD Red Lions e dal 13 febbraio scorso al Guangxi Pingguo.

Nel corso della sua carriera, Asamoah ha totalizzato anche 6 presenze con la nazionale del Togo, di cui Adebayor è stato per anni la stella incontrastata prima di ritirarsi. In carriera, tra gare giovanili e calcio professionistico, ha disputato 374 partite mettendo a segno 25 gol ed offrendo 22 assist. Nel corso della stagione attuale bilancio di 24 presenze un gol e due assist. Numeri che diventano, ovviamente marginali, e che passano totalmente in secondo piano rispetto al dramma personale che Samuel Asamoah sta vivendo, tenendo col fiato sospeso tutti gli appassionati di calcio oltre che i tifosi della sua squadra.