Chi è stato il miglior allenatore della Serie A? I numeri dicono questo: il nostro sondaggio

Chivu, Spalletti o Fabregas, chi ha fatto un'impresa quest'anno? A cinque giornate dalla fine emergono i dati per una "virtuale" Panchina d'oro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ più bravo chi vince con una grande squadra o chi centra l’obiettivo superando mille difficoltà? Chi dà spettacolo in provincia e bastona le big, scivolando talvolta con le piccole, o chi riesce a dare continuità di risultati anche con una rosa falcidiata da infortuni? A cinque giornate dalla fine del campionato emergono già elementi per ipotizzare una Panchina d’oro virtuale per questa stagione. Mancano ancora i verdetti finali, pertanto bisogna aspettare ancora ma alcuni punti restano basilari.

L’impresa di Chivu

Veni (dalla provincia), Vidi (una squadra da ricostruire dopo la manita in finale di Champions e con la carta di identità ingiallita), vici (manca poco almeno). Christian Chivu è partito all’Inter da stagista e sta chiudendo da professore: uno scudetto in tasca, il double ancora possibile dopo la remuntada di ieri col Como: l’unica macchia resta la precoce eliminazione in Champions per mano di un club, il Bodo, non di prima fascia ma i suoi meriti restano. Ha rivitalizzato giocatori come Zielinski, ha contribuito al boom di Pio Esposito, ha proposto un calcio più verticale e divertente di quello di Inzaghi. Il buio solo dopo il caso-Bastoni, quando – sia a livello comunicativo che di scelte di formazione – ha inanellato gaffe e flop di fila ma si è ripreso nel momento decisivo della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso Fabregas

Il più amato e al tempo stesso il pù odiato è Fabregas: i suoi colleghi lo rimproverano per la sfrontatezza da parvenu e un po’ lo invidiano per come viene accontentato sul mercato dalla ricca proprietà, per qualcuno il gioco del Como è il più spettacolare di un campionato povero di idee e di campioni, per altri è un monocorde possesso palla aspettando le intuizioni geniali di Nico Paz.

La rivoluzione di Spalletti

Arrivato alla Juventus dopo le disavventure di Tudor (e prima ancora di Thiago Motta) e dopo il fallimento con la Nazionale, Spalletti ha rivoltato Madama come un calzino. Tatticamente, nelle scelte, nei ruoli dei giocatori, nella mentalità e nello spettacolo. Quella di oggi è una Juve che piace ma che soprattutto vince: la Champions è a portata di mano e stando alle premesse siamo solo all’inizio. Non era facile ricostruire tutto dopo un mercato sostanzialmente fatto male, incompleto e con troppi flop nonostante investimenti importanti ed il merito della rinascita bianconera è quasi tutto dell’allenatore di Certaldo.

Gli alti e bassi di Conte

Chi ci terrebbe a essere inserito nella lista è Antonio Conte, che non da oggi ha l’impressione che il suo lavoro sia sottostimato. Già l’anno scorso era convinto di aver realizzato un Miracolo con la M maiuscola vincendo lo scudetto dopo aver perso Kvara a gennaio ma quest’anno forse pensa di aver fatto meglio. Nonostante l’eliminazione in Champions il tecnico leccese è convinto di aver realizzato un’impresa a tenere il Napoli lassù (è ancora secondo) dopo l’impressionante caterva di infortuni e un mercato con qualche flop (Lucca, Lang, Beukema ecc).

Gli sforzi di De Rossi, Grosso e Allegri

In una stagione in cui a deludere sono stati soprattutto Pioli, subito esonerato a Firenze, Juric, allontanato presto dall’Atalanta, e Gilardino – che ha deluso a Genova – spicca il lavoro anche di altri allenatori. De Rossi ha ridato garra e anima al Grifone, Allegri sta facendo le nozze della Champions con fichi mezzi secchi: tolti Rabiot e Modric i nuovi arrivi hanno fallito tutti, da Nkunku a Fullkrug, e troppi senatori hanno reso molto meno delle attese, come Leao Pulisic. Infine c’è Grosso: il suo Sassuolo è finora una delle rivelazioni della stagione e l’ex terzino campione del Mondo del 2006 sta facendo già meglio di De Zerbi al primo anno in rossoverde.

Vota il sondaggio

Registrati a Virgilio Sport per partecipare al sondaggio Se non lo sei ancora, bastano pochi click (ed è totalmente gratuito) Registrati Hai già un profilo? Accedi