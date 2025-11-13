Chi è Thomas Larkin, il capitano della nazionale italiana di hockey sul ghiaccio primo azzurro a giocare in NHL

Il nostro capitano è Thomas Larkin, nato a Londra ma cresciuto a Cocquio Trevisago e come giocatore nel vivaio dei Mastini: è nel gruppo dei primi sei atleti convocati nella Nazionale di hockey su ghiaccio che torna a competere alle Olimpiadi ma da Paese ospitante dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, vent’anni dopo Torino 2006.
- Thomas Larkin, chi è
- Il capitano azzurro
- Il rientro e l'approdo in Germania
- Gli esordi
- La crescita nella Nazionale maggiore
Thomas Larkin, chi è
Larkin ha 34 anni, gioca nel ruolo di difensore, è riferimento e leader degli azzurri. In un’intervista, in merito a come cambia il suo compito in Azzurro, Larkin ha spiegato che: “Essere capitano dell’Italia è un onore e sarà bellissimo giocare in casa”. All’epoca dei recenti Mondiali aveva dichiarato che “il mindset cambia quando indossi la maglia della Nazionale e non del club”.
Il capitano azzurro
“Ci ho impiegato moltissimo a capire il mio ruolo in squadra, molto più fisico e ho imparato a giocare più d’istinto”, aveva già spiegato il nostro capitano a proposito dell’Italia e di come si è posto in questa veste.
Larkin alla Nazionale ci è arrivato dopo un lungo percorso: Thomas dopo le giovanili aveva avuto la sua grande occasione già nella NHL nel 2009, quando venne scelto primo hockeista di formazione e scuola italiana.
Il rientro e l’approdo in Germania
Ma quell’opportunità è rimasta tale poiché il capitano azzurro non ha mai giocato nel massimo campionato nordamericano, maturando la decisione poi di fare ritorno in Europa per continuare a giocare e guadagnandosi, progressivamente, il titolo di capitano dell’Italia.
Rientrato, in anni più recenti, precisamente dal 2017, gioca in Germania prima all’Adler Mannheim, con cui ha vinto un titolo, e poi, dal 2023, Larkin è passato agli Schwenninger Wild Wings con i compagni dell’Italia, Alex Trivellato e Peter Spornberger.
Gli esordi
La sua carriera in Nazionale è incominciata da lontano: Thomas ha preso parte ai mondiali di Maribor in Slovenia con l’Under-18, realizzando una rete nel match contro la Francia e servendo un assist a Matteo Tessari nella partita contro l’Austria. Giocò per l’Italia anche il campionato del Mondo Under-18 2008 a Riga, in Lettonia, con 3 goal e 20 minuti di penalità in cinque partite giocate.
La crescita nella Nazionale maggiore
Promosso nella Nazionale maggiore partecipò al Campionato mondiale di hockey su ghiaccio – Prima Divisione 2011 segnando la sua prima rete contro la Corea del Sud su assist di Pat Iannone e Jonathan Pittis. L’Italia sconfisse in seguito l’Ungheria in finale riguadagnano la Top Division; Thomas ha partecipato al mondiale giocato in Finlandia e Svezia.
Nel 2014 ha partecipato al campionato mondiale disputatosi in Bielorussia, a circa un anno e mezzo di distanza ha vinto con il Blue Team, torneo preolimpico disputatosi proprio a Cortina. Nella primavera dello stesso anno partecipò al mondiale di Prima Divisione disputatosi in Polonia, in cui l’Italia riuscì a guadagnarsi la promozione in Top Division.