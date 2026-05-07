La compagna del tennista romano è un personaggio del mondo dello showbiz: chi è, che cosa sappiamo e come si sarebbero incontrati

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Il ritorno agli Internazionali d’Italia a Roma di Matteo Berrettini coincide con una fiducia ritrovata che deriva in parte dalla conquista per la seconda volta della Coppa Davis e dalla ricerca di una continuità dopo l’innegabile difficoltà. Accanto a Matteo, c’è Vanessa Bellini la quale potrebbe comparire al Foro Italico per sostenerlo compatibilmente con i suoi impegni professionali. Dopo mesi di rumors, sono stati i diretti interessati a confermare in maniera discreta ma lineare la loro relazione cresciuta nel tempo e che li vede ormai fare coppia da quasi un anno.

Matteo Berrettini e la nuova compagna, che sappiamo

A confermare il loro rapporto sentimentale, gli intrecci sulle piattaforme digitali che a partire dal suo compleanno sono un susseguirsi di foto e messaggi riferiti al tennista romano, con il quale avrebbe instaurato una relazione protetta ma non più riservata.

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La pubblicazione di contenuti di coppia non è affatto assidua, frequente: una scelta di certa condivisa per proteggere la loro riservatezza, essendo entrambi personaggi pubblici. Matteo Berrettini è protagonista del circuito tennistico da tempo, mentre Vanessa Bellini dopo la partecipazione a un talent avrebbe conquistato un ruolo codificato e riconoscibile come ballerina.

Chi è Vanessa Bellini

Vanessa Bellini, classe 2003, si è conquistata una certa notorietà grazie alla sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, format collaudato e di abnorme successo presso un pubblico giovane. Pur non arrivando a vincere nella sua categoria, Vanessa ha realizzato un obiettivo professionale ambizioso: la celebrità e l’affetto del pubblico da un lato, la possibilità di accedere a un palco top dall’altro.

Grazie a questo trampolino di lancio, la ballerina di hip hp ha lavorato con artisti di calibro internazionale, entrando nel cast di tournée e spettacoli dal vivo di protagonisti della scena musicale come Marracash, Elodie, Gué Pequeno e Rose Villain.

Il primo incontro

Il primo incontro tra Vanessa e Matteo risalirebbe allo scorso giugno, durante un concerto di Marracash, con la ballerina in veste di componente del corpo di ballo che ha accompagnato l’artista nel suo spettacolo.

Da quel primo incontro sarebbe stato un crescendo, lontano dai riflettori però. Non sono mancati i rumors, ma entrambi hanno gestito con estrema discrezione questa storia nonostante impegni e reciproche opportunità professionali che li tengono spesso lontani.

L’ultimo messaggio, a conferma della continuità di rapporto, è proprio coincidente con il compleanno di Berro.

“Che bella sorpresa mi ha fatto questa vita!

+30 vecchietto

Buon compleanno 🤍”, si legge nella dida.

Gli amori di Berrettini sotto i riflettori

Rispetto alle precedenti relazioni, Matteo Berrettini ha adottato la massima attenzione maturata l’opportunità di preservare il proprio privato e, di riflesso, la propria ripresa in campo allontanando la pressione inevitabile derivante dal focus sulle componenti collaterali. Dopo la lunga relazione con la collega, Ajla Tomljanovic, a cui è stato legato per diversi anni ha subito una pressione costante. Sia con Melissa Satta, conduttrice televisiva ed ex Velina di Striscia la Notizia, sia con Federica Lelli, influencer, Berrettini ha conosciuto la presenza costante (e forse ingombrante) dei media su di sé. Una condizione che ha evitato con Vanessa.