I segreti, i punti di forza e i progetti personali e affettivi della compagna del tennista vista nel box alle ATP Finals di Torino

L’urlo di Lorenzo Musetti ha riempito l‘Inalpi Arena davanti al pubblico di Torino che ha sofferto, e patito, a ogni punto dell’epica rimonta su Alex de Minaur che gli ha garantito anche un importante passaggio, per rimanere nel pieno del meccanismo delle ATP Finals. Con lui, la sua compagna Veronica Confalonieri che ha espresso la sua tensione con le lacrime e un abbraccio con un bacio finale che ha sancito il passaggio di emozioni vissute in diretta. Incinta del loro secondo figlio (hanno già un bambino, Ludovico), la fidanzata del tennista lo ha seguito per sostenerlo e incitarlo, dopo l’impresa realizzata già qualificandosi.

La famiglia di Lorenzo Musetti: i genitori

Veronica Confalonieri e Musetti sono già genitori, infatti, di un bambino, Ludovico, nato nel 2024 che segue il padre appena possibile come accaduto in precedenza. Di recente lo abbiamo ammirato, tenerissimo, durante l’allenamento in braccio al papà che, poi, lo ha avvicinato a Carlos Alcaraz il quale ha giocato con il piccolo. A Torino, nel box, era presente Veronica, fidanzata e figura centrale anche nella crescita di Lorenzo che ha firmato con “fino alla fine” la sua vittoria davvero incredibile nel serale di martedì 11 novembre.

Presto Ludovico non sarà più figlio unico, dopo l’annuncio nel maggio scorso della seconda gravidanza di Veronica Confalonieri da tempo fidanzata di Lorenzo Musetti. Entrambi molto giovani, sono già decisi a dare seguito alla loro voglia di famiglia anche diventato madre e padre di due bambini.

La coppia insieme dal 2021

La compagna Veronica Confalonieri, chi è

La stessa fidanzata di Musetti aveva affermato, in precedenza, che la nascita del primogenito però non fosse stato pianificato, ma la notizia dell’arrivo di un figlio ha suscitato in entrambi felicità.

Veronica Confalonieri è la compagna di Musetti dal 2021 circa, quando i due si conobbero grazie a un legame importante con il tennis: pur non avendo mai intrapreso una carriera sportiva in senso proprio, l’attuale compagna del tennista è però assidua frequentatrice dell’ambiente per via della sorella Valentine la quale ha fatto della racchetta il suo mestiere. Da ottima tennista e allenatrice, Valentine Confalonieri ad oggi ricopre il medesimo ruolo presso il centro sportivo di Sanremo ed è a sua volta legata al tennista Gianluca Mager.

Sui social sono assai frequenti le foto che le ritraggono insieme, in momenti di serenità familiare che testimonia il clima di accordo e di affiatamento tra le due famiglie costruite dalle sorelle.

La carriera professionale

Nata nel 2002, Veronica Confalonieri ha completato i suoi studi all’Istituto Europeo di Design di Milano e lavora come grafica televisiva, presso gli studi di Sky e quando le è consentito segue Musetti il quale si è trasferito a vivere, dalla natia Carrara a Monte Carlo dove anche Sinner ha la sua residenza.

Insieme dal 2021, la loro relazione è molto solida e da tempo si parla con estrema attenzione della loro storia, che intreccia famiglia a tennis e tornei cosa di non poco conto per quanti come Musetti per il calendario sono spesso lontani da casa. Veronica e Ludovico, appena possono, seguono Lorenzo in giro per il mondo a causa degli impegni imposti dal calendario, che lo spingono a spostarsi e a viaggiare di torneo in torneo.

Spesso la coppia viene indicata come autentico esempio di equilibrio tra carriera, famiglia e sport soprattutto in senso positivo tant’è che i migliori risultati per Musetti da giocatore pro sono arrivati dopo la nascita di Ludovico, il primogenito della coppia in attesa del nuovo arrivo. Veronica ormai esibisce un pancione importante che lascia intuire il parto imminente, per lei che ha espresso tutta la sua gioia ieri sera, quando i tifosi hanno celebrato la tenacia di Lorenzo. Un talento capace di esaltare e far crescere ansia, ma che contro de Minaur ha firmato un successo di testa, costruito sulla tenuta mentale per esplodere a fine partita quando anche la sua compagna lo ha stretto in un abbraccio liberatorio più che mai.