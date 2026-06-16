Chi è Vozinha, il portiere-dentista di Capo Verde che ha fermato la Spagna ai Mondiali: boom da milioni di follower

Eroe per una notte, icona per sempre: il portiere della nazionale africana ha vinto il premio di MVP contro la Spagna, entrando nella storia dei Mondiali

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Ci sono storie che il Mondiale sa raccontare meglio di qualsiasi sceneggiatore. Favole moderne che nascono all’improvviso, sotto i riflettori più potenti del calcio mondiale, trasformando un uomo qualunque in un eroe planetario. La notte di Atlanta ha consegnato ai libri di storia del Mondiale 2026 una di queste favole. Il protagonista è Josimar José Évora Dias, per tutti semplicemente Vozinha: 40 anni, portiere della nazionale di Capo Verde, autore di una prestazione monumentale contro la Spagna di De La Fuente. Una prova capace di regalare alla sua selezione uno storico pareggio a reti bianche all’esordio assoluto nella Coppa del Mondo.

La notte di Vozinha, da eroe a simbolo di Capo Verde

Sulla carta sembrava una partita senza storia. Da una parte la Spagna, una delle grandi favorite del torneo, campione d’Europa in carica e ricca di stelle in ogni reparto. Dall’altra Capo Verde, la più piccola realtà della kermesse, al debutto sul palcoscenico più prestigioso. Eppure il calcio, ancora una volta, ha dimostrato di amare gli imprevisti. Gli spagnoli hanno attaccato per tutto l’arco dei 90 minuti, collezionando occasioni e ben 27 conclusioni verso la porta avversaria. Non tutte, va detto, terminate nello specchio. A sbarrargli la strada, però, hanno trovato un muro umano, eretto dall’undici capoverdiano e, soprattutto, dal 40enne Vozinha.

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Sette le parate decisive, alcune di ottima fattura. Clean sheet e un risultato che ha il sapore di impresa. Alla fine del match l’inevitabile riconoscimento: premio di MVP e standing ovation da parte di tifosi e addetti ai lavori, fino alle lacrime pensando ai nonni che non ci sono più. Poi, il pensiero alla madre, fermata da un visto per gli Stati Uniti che non è arrivato per tempo, complice un costo troppo elevato. Una delle problematiche di un Mondiale divisivo, a dir poco. Nonostante ciò, il classe ’86 è riuscito a vivere la notte più bella della sua carriera.

La lunga carriera di Vozinha: dai campi di Capo Verde al Mondiale

Prima di diventare l’eroe di Capo Verde con le sue parate contro la Spagna, Vozinha ha costruito una carriera ricca di esperienze internazionali. Cresciuto calcisticamente nel Batuque, si è trasferito nel 2011 ai rivali del CS Mindelense, dove si è messo in evidenza grazie alle sue ottime prestazioni. Le sue qualità gli sono valse una chiamata dall’Angola, con il Progresso Associação do Sambizanga. Dopo l’esperienza africana, nel 2013 è tornato al Mindelense, continuando a giocare nella lega dell’isola di São Vicente.

Poi, il salto in Europa il 7 luglio 2015 con il trasferimento allo Zimbru Chișinău, in Moldavia. Successivamente, ha proseguito il proprio percorso in Portogallo con il Gil Vicente, allora in seconda divisione, distinguendosi per una straordinaria abilità sui calci di rigore: in una sola stagione ne ha neutralizzati ben otto. Una statistica da record per la Serie B lusitana.

Nel giugno 2017, il passaggio a parametro zero all’AEL Limassol, a Cipro, con un contratto biennale poi esteso fino al 2022. Dopo l’avventura cipriota ha vissuto due stagioni in Slovacchia con l’AS Trenčín, aggiungendo un’altra esperienza internazionale al proprio curriculum. Nel 2024 il ritorno in Portogallo, dove accetta la proposta del Chaves, formazione di seconda divisione nella quale milita tuttora. Un percorso lungo e articolato che lo ha portato dai campionati insulari di Capo Verde fino al palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale, dove continua a essere un punto di riferimento per la sua nazionale. E la prova di ieri ne è una chiara dimostrazione.

Vozinha, il portiere-dentista che spopola sui social

E pensare che la sua vita non assomiglia affatto a quella delle superstar del calcio contemporaneo. Per anni Vozinha ha dovuto affiancare alla passione sportiva un’altra professione. In patria, infatti, il calcio non garantisce stipendi sufficienti per vivere serenamente e il portiere si è costruito una carriera anche come dentista, dividendo il tempo tra lo studio e gli allenamenti. Una doppia vita fatta di sacrifici, turni di lavoro e sogni coltivati con ostinazione. Un percorso lontanissimo dai riflettori che rende ancora più straordinaria la sua consacrazione.

Al triplice fischio, mentre i compagni festeggiavano uno storico punto conquistato contro una corazzata del calcio internazionale, Vozinha è crollato in lacrime. L’emozione di chi ha aspettato una vita intera per quel momento. “Ho lavorato tutta la vita per questo sogno”, ha raccontato dopo la partita. Una frase semplice, ma capace di riassumere il significato di una carriera costruita con pazienza e determinazione.

Come spesso accade nel calcio moderno, l’eco dell’impresa non si è fermata al campo. Nel giro di poche ore il suo nome è diventato virale sui social network. Il suo account Instagram ufficiale è stato preso d’assalto dagli appassionati di tutto il mondo, affascinati dalla storia del portiere quarantenne che aveva appena fermato la Spagna. I numeri sono impressionanti: da poco più di 20.000 follower a circa 5 milioni di seguaci in meno di una giornata. Un’esplosione senza precedenti, superiore perfino alla popolazione di Capo Verde.

Da dentista a fenomeno globale, da outsider a simbolo del Mondiale. In un torneo che spesso celebra i campioni già affermati, Vozinha ha ricordato a tutti perché il calcio continui a essere lo sport più popolare del pianeta: perché, talvolta, permette a un uomo comune di vivere una notte straordinaria. E anche se il Mondiale 2026 è appena cominciato, la leggenda del portiere di Capo Verde è già entrata nella storia. Una storia che verrà raccontata ancora per molti anni, ogni volta che qualcuno parlerà delle più grandi favole della Coppa del Mondo.