Chi è Yanis Massolin, il "marziano" del Modena scelto dall'Inter

Marotta e Ausilio hanno piazzato il colpo. Il talento francese resterà in maglia gialla fino a giugno.

La prossima estate alla Pinetina sbarcherà un “marziano“. Così il patron del Modena Rivetti ha ribattezzato il gioiello transalpino che in maglia canarina ha spiccato il volo nel giro di pochi mesi, tanto da attirare le lusinghe di mezza Italia.

Avevamo scritto nelle scorse settimane di un forte interessamento da parte del Bologna per Yanis Massolin, con il dirigente Sartori addirittura sugli spalti per visionare il talento francese. All’ultima curva della sessione invernale di calciomercato, però, è spuntata come un falco l’Inter che ha strappato alla agguerrita concorrenza l’asso nato a Moulins il 20 settembre 2002.

Quanto incasseranno i canarini

“Ogni riccio è un capriccio”, i tifosi nerazzurri sperano vivamente che il detto che non venga rispettato dal diretto interessato. I bene informati in sede di trattative hanno precisato i dettagli dell’accordo tra Modena ed Inter. Le parti, costituite dal direttore sportivo canarino Catellani e dal collega Ausilio, si sono quindi incontrate a metà strada con cifre che evidentemente hanno accontentato un po’ tutti. Nel complesso gli emiliani incasseranno tra i 4,5 e i 5 milioni di euro. Una tranche del pagamento verrà eseguito all’istante proprio ora dal Biscione del Presidente Marotta, e parliamo di 3,5 milioni. Il resto verrà saldato la prossima estate, quando cioè nel concreto Massolin saluterà il Braglia per indossare la maglia interista.

Al Braglia fino a giugno

Nell’immediatezza, infatti, Yanis verrà girato in prestito proprio al Modena di mister Sottil fino al termine della regular season in Serie B, con i gialli candidati a partecipare anche ai playoff addirittura per il salto in Serie A. L’investimento nerazzurro è di quelli importanti anche a livello temporale. Sì perché il ragazzo sottoscriverà un contratto di 4 anni. Massolin tra l’altro in queste ore è a nel capoluogo lombardo per svolgere le visite mediche. Sulle colonne della Gazzetta di Modena sono apparse alcune impressioni esternate dal patron interista Marotta: “Abbiamo alcune operazioni dedicate a giovani talenti e quella su Massolin rientra tra queste. Potrà essere molto utile anche per la prima squadra e questo dipenderà dalle valutazioni che faremo più avanti. I rapporti con il Modena sono ottimi…”.

Classe sopraffina e mancino molto educato

Chi è nello specifico Yanis Massolin? Il suo Presidente attuale Rivetti, sagace imprenditore che ha donato all’ambiente modenese nuova linfa dopo anni complicati, lo ha definito senza mezzi termini un “marziano” per la cadetteria. Osservandolo sul terreno di gioco in effetti si intravedono doti tecniche e atletiche davvero fuori dal comune. I meriti del club emiliano aumentano sensibilmente se si considera che la scorsa estate lo stesso calciatore era stato pagato solo 900mila euro prelevandolo dai belgi del Francs Borains. La struttura longilinea del corpo è corroborata dal metro e 97 di altezza. Mancino naturale, può agire da trequartista o anche da interno in zona mediana. Visione periferica della manovra, classe pura e sopraffina, insaziabile nella progessione palla al piede. Per gli avversari che se lo trovano dinanzi spesso è un mostro spaventoso. Mister Sottil se lo sta coccolando e lo potrà fare fino al termine di questo campionato cadetto che tante soddisfazioni sta donando al pubblico dello stadio Braglia. I tempi di De Biasi stanno tornando? “Ai posteri l’ardua sentenza”.

Chivu lo aspetta

Numeri statistici decisamente apprezzabili sottolineano la bontà e la lungimiranza della mossa posta in essere dall’Inter. In questa prima fetta di annata 2025-2026 Yanis Massolin con la casacca del Modena ha inanellato 15 gettoni e 1 gol con 2 assist tra B e Coppa Italia per un totale di 742 minuti in campo. Al di là dell’utilizzo in termini quantitativi, occorre però analizzare la qualità del contenuto offerto dal francese alla corte canarina. Signori, siamo di fronte ad un interprete sublime dello sport più bello del mondo. Applausi quindi ad Ausilio che ha saputo fiutare il colpo al momento ideale per affondare. Chivu ha già dato il pieno consenso per l’arrivo a giugno di un ragazzo che potrebbe dominare la scena nel cuore del centrocampo del Biscione per molto tempo. I vari Sucic, Zielinski, Calhanoglu e Mkitharyan dunque sono avvisati. La concorrenza sarà feroce.