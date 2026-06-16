Chi è Zoe Cristofoli, la compagna italiana di Theo Hernandez terzino esplosivo della Francia: lavoro, tatuaggi e la rapina in villa

Modella, influencer e dj è da tempo compagna di Theo Hernandez stella della Francia del ct Didier Deschamps: chi è e che lavoro fa, come ha incontrato il terzino e dove vivono adesso

In Francia-Senegal si condensano quasi tre secoli di storia, ma sarebbe fin troppo esiguo affrontarli o anche solo accennarvi qui. Quel che vedremo anche in questo debutto della Nazionale del ct Didier Deschamps saranno anche i fratelli Hernandez, Kylian Mbappé, Maignan e Rabiot per citare i più noti. Una rappresentativa ridotta della nostra Serie A e con ciò la loro storia, il loro bagaglio e quel che hanno lasciato come nel caso di Theo che ha lasciato il Milan per l’Arabia. E con lui anche la sua famiglia, quella che ha creato con Zoe Cristofoli e i loro due figli. Più di sei anni di vita condivisa, che a detta della dj e influencer l’hanno salvata.

Zoe Cristofoli e l’incontro con Theo Hernandez

Quando Zoe Cristofoli, veronese classe 1996, ha tentato di sintetizzare la loro relazione le è sfuggita questa espressione: “Theo Hernandez mi ha cambiato la vita”. Prima era comunque Zoe, era nota a conosciuta anche per aver incrociato la sua strada con quella di Fabrizio Corona, ma con l’ex difensore del Milan e stella della Francia la storia è cresciuta in una enormità che torna anche per l’intensità delle prove affrontate. Nel bene e nel male.

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Zoe Cristofoli ha seguito Theo all’Al Hilal in Arabia Saudita, pur continuando a tornare spesso a Milano per ragioni professionali. In diverse interviste ha risposto sulla sua relazione, nata senza l’aspetativa che potesse diventare una storia così profonda e che l’ex terzino rossonero potesse essere il padre dei suoi figli.

A lui ha espresso amore e la sua riconoscenza all’uomo con cui ha avuto 2 figli e di cui è profondamente innamorata. Sentimenti profondi, intensi che ha espresso in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, nel gennaio 2026.

L‘influencer e dj si è raccontata anche in una lunga intervista al podcast One More Time in cui ha parlato in modo aperto del suo passato difficile, in cui è arrivata a non avere i soldi per un biglietto dell’autobus e epr i libri a scuola. Ma anche di quanto la sua esistenza oggi sia serena, agiata e soddisfacente anche a livello professionale come ha scritto sui social e chi la accusava.

ANSA

Zoe Cristofoli

La celebrità prima dell’incontro con il campione francese

Prima di innamorarsi di Theo Hernandez ha avuto diversi flirt nel mondo dello spettacolo è stata con Andrea Cerioli, con il portiere Francesco Bordi, con Luca Danese, con Fabrizio Corona. Dall’incontro con Theo Hernandez, però, tutto è mutato ed è cresciuto il desiderio di una famiglia che ha realizzato con la nascita di due bambini. “Ci siamo conosciuti a un compleanno” ha raccontato Zoe. “Si nascondeva sotto un cappellino, non sapevo chi fosse. Poi mi ha scritto sui social, ho capito chi era e ho subito pensato ‘Va beh un altro così'”.

“Ho iniziato a frequentarmi con lui senza aspettative. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato il padre dei miei figli”. Theo Junior è nato il 7 aprile del 2022, mentre ad aprile del 2025 è arrivata Cloe Marie dopo una gravidanza non semplice con un ricovero dopo aver contratto un batterio che l’ha messa alla prova.

Sei anni di vita vera, tra alti e bassi. “A volte si è comportato male, a volte c’era poi spariva. Io non potevo andare oltre la mia dignità per stare con uno famoso. Ma mi ha conquistato”. E Zoe Cristofoli non nasconde quanto sia stato importante per lei: “Mi ha cambiato la vita” ha ammesso.

La separazione dei genitori: il dolore, la scuola e il lavoro

Nel suo passato l’evento più rilevante è stata la rottura tra duo padre e sua madre, che l’ha segnata profondamente inducendola a perdere una certa serenità, a misurarsi con i dubbi e le incertezze derivanti anche dalle necessità economiche: “Ho sofferto molto la separazione dei miei genitori”.

“Ancora non so cosa sia successo. Pensavo di essere io la causa. Ero in mezzo a una strada, pensavo di essere una me**a. Mi ricordo poco della mia infanzia”, ha ammesso. Dopo un’infanzia in cui era sempre al centro dell’amore e dell’attenzione dei suoi, si è scoperta più sola o almeno si sentiva così: “Non avevo l’attenzione dei mie genitori, non avevo niente. Per me era così. Questo mi ha molto chiuso caratterialmente, però oggi amo stare con le persone”.

Come ha spiegato la stessa Zoe, con l’addio tra i suoi genitori si è aperta una fase di oggettiva difficoltà economica che l’ha indotta a entrare nel mondo del lavoro giovanissima ad appena 14 anni e a cercare di soddisfare i suoi bisogni. “Mia madre non la vedevo mai, per me andò a lavorare in fabbrica. In casa non c’erano neanche i soldi per l’autobus. Mi sono sempre vergognata. A scuola non avevo i libri non potevo comprarli”. Così ha raccontato di aver iniziato a fare la ribelle: “Almeno non dicevo che eravamo senza soldi. Ho iniziato a lavorare all’età di 14 anni e mi sono anche diplomata”.

Oggi gestisce una azienda, negozi e segue la sua passione: i tatuaggi anche sul versante artistico e imprenditoriale ma gli anni dell’adolescenza sono stati sofferti, per Cristofoli.

Il rapporto con la madre è migliorato anche se non l’abbraccia mai: “Mi dice che è più brava come nonna che come mamma. Non abbiamo un vero dialogo e anche se i miei sono ancora piccoli, capisco quanto sia importante avere un dialogo con i figli”. Un amore profondo e viscerale, forse non urlato ma composto di piccoli gesti.

La rapina in villa

Quelle enormità che Zoe ha esplicitato quando ha ricostruito la drammatica serata in cui venne rapinata nella sua villa fuori Milano, a Cassano Magnago, quando venne malmenata e minacciata da sconosciuti che minacciarono anche suo figlio. Una prova durissima, per chiunque e che la vita altrove, in Arabia, ha aiutato ad allontanare.

Ai Mondiali 2026 ci sarà anche lei, italiana che per questa edizione della Coppa del Mondo sarà chiamata a tenere un po’ per la Francia. Per Theo.