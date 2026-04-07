Chi protegge Larissa Iapichino? Papà Gianni attacca Fiona May e Patrick Stevens, sfuriata dopo Pechino Express

La replica del coach (ed ex partner di Fiona) alla frase del nuovo compagno: "Ho promesso a suo padre di prendermi cura delle sue nipoti". E poi frecciate alla campionessa.

Una frase pronunciata durante l’ultima puntata di Pechino Express da Patrick Stevens, l’ex velocista belga che da alcuni anni è partner di Fiona May, ha mandato su tutte le furie Gianni Iapichino, ex marito della lunghista e allenatore di Larissa, campionessa – proprio come la mamma – di salto in lungo. C’entrano proprio le figlie di Gianni e Fiona: Larissa e Anastasia Iapichino. La prima è nata nel 2002, la seconda nel 2009. Due anni dopo, nel 2011, i due genitori si sono lasciati. Fiona May ha iniziato una nuova relazione con Stevens, Gianni Iapichino si è invece legato alla nuova compagna Silvia Saliti.

La promessa di Patrick Stevens al papà di Fiona May

Ma che ha detto il buon Patrick nel corso dell’ultima puntata del reality avventuroso in onda su Sky e che quest’anno si snoda tra l’Indonesia, la Cina e il Giappone? In un momento particolarmente toccante, con Fiona in lacrime, l’ex sprinter ha rivelato di aver fatto una promessa a suo padre in punto di morte: quella di proteggere le sue nipoti, Larissa e Anastasia, oltre che la stessa figlia Fiona. A Gianni Iapichino questa “garanzia” non è andata a genio. Alla sicurezza delle sue figliole – assicura – è in grado di provvedere benissimo da solo. Tanto più che vivono con lui, a Firenze, mentre Stevens risiede in Belgio.

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Gianni Iapichino, sfogo clamoroso dopo Pechino Express

“Voglio sperare che questo sia stato detto per poca conoscenza della lingua italiana, magari Patrick voleva dire qualcos’altro, in fondo anche Fiona non mastica perfettamente l’italiano“, il commento di Iapichino in un’intervista concessa al quotidiano La Repubblica. “Però, c’è già chi pensa a proteggere Larissa e Anastasia dal punto di vista maschile e quello sono io. Secondo, non so come possa proteggere le mie figlie una persona che vive in Belgio quando loro stanno principalmente con me a Firenze“. E ancora: “Il signor Winston era una gran bella persona. Forse con lui Patrick avrà usato un termine tipo ‘take care’ (che sta per starò attento) riguardo le mie figlie. Ma tutto il resto mi sembra fuori dalla realtà”.

La frecciata a Fiona May: “Non mi ha stupito, la conosco”

Oltre che a Patrick Stevens, Iapichino ha rivolto qualche stilettata anche all’ex compagna, che nel reality sta mostrando i lati più “spigolosi” del suo carattere. “Quello che ho visto in TV non è molto edificante. Ma non mi ha stupito perché la conosco. Ai suoi tempi non c’era molta solidarietà tra le atlete, lei teneva un profilo basso, ma dentro era così. Nella vita di tutti i giorni è meglio non farlo uscire troppo”. Quindi un’altra frecciata: “Mi sono messo a disposizione delle mie figlie, ho cercato di fare il massimo. Ho messo il loro futuro al primo posto, rinunciando ad esempio al mio lavoro di maestro di golf a Miami”. E inoltre: “Rimpianti non ne ho, tranne quello di aver tolto tempo alla mia relazione con la mia compagna Silvia Saliti, potrei darle di più”.