Lionel Messi si prepara a lasciare la maglia numero 10 dell’Argentina. Scaloni non ha ancora deciso il suo successore, ma Nico Paz sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza

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Dopo l’addio di Lionel Messi si apre una nuova era per l’Albiceleste. Scaloni non ha ancora scelto il successore della Pulce, ma Nico Paz, il talento del Como, sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza per ereditare la maglia numero 10 dell’Argentina.

Messi, Maradona e il peso del numero 10

Per vent’anni, la maglia numero 10, è stata quasi una proprietà privata di Lionel Messi. Prima di lui l’avevano indossata campioni come Diego Maradona e Mario Kempes, trasformandola in qualcosa di molto più grande di un semplice numero. Ora, però, dopo l’annuncio del ritiro dalla nazionale, la 10 dell’Argentina è destinata a cambiare proprietario.

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Messi la vestirà per l’ultima volta proprio nel match d’addio contro il Benin al Monumental, nella notte di domani. In vista della prossima sosta delle Nazionali, quindi, inizierà ufficialmente la ricerca del suo erede. Una scelta tutt’altro che semplice per Lionel Scaloni, che ha già chiarito di non aver ancora deciso chi avrà l’onore, e soprattutto il peso, di indossare quella maglia.

Nico Paz è già davanti a tutti?

Tra i nomi che circolano, Nico Paz sembra però aver conquistato una posizione privilegiata. Il trequartista del Como classe 2004, è uno dei giocatori sui quali l’Argentina vuole costruire il proprio futuro.

Il suo profilo, inoltre, rende il paragone particolarmente suggestivo. Mancino, tecnico, creativo e abituato a muoversi tra le linee, Nico Paz è uno dei pochi giovani della nuova generazione a possedere caratteristiche che ricordano, almeno per interpretazione del ruolo, quelle dei grandi numeri 10 argentini.

Nelle ultime uscite con la Selección ha, inoltre, iniziato a lasciare il segno. Dopo il gol nella vittoria per 4-0 contro la Bolivia, Nico Paz è andato nuovamente a segno nel successivo 7-0 rifilato al Burkina Faso, confermando di essere uno dei giocatori più brillanti della nuova generazione dell’Albiceleste. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno agli occhi dei tifosi, che lo hanno indicato come uno dei candidati preferiti per raccogliere l’eredità di Messi.

Il Dibu Martinez lancia un indizio

C’è poi un dettaglio che ha fatto parecchio rumore. Dopo la partita contro la Bolivia, Emiliano Martínez ha commentato un post di Nico Paz con una domanda apparentemente innocente: “New number 10?”

Non è una nomina ufficiale, naturalmente. Ma consideraando il peso che il Dibu ha all’interno dello spogliatoio, il messaggio ha alimentato ulteriormente l’ipotesi.

Nico Paz, almeno per ora, sembra essere il nome che mette d’accordo più elementi: qualità tecnica, età, ruolo e personalità.

Non solo Nico Paz, chi sono gli altri candidati

Secondo Sport Illustrated, Nico Paz non sarebbe l’unico nella lista di Scaloni. Franco Mastantuono rappresenta un altro nome interessante tra i giovani che possono contendere al talento del Como la maglia numero 10 dell’Argentina. Il classe 2007 ha già avuto modo di indossarla e il suo allenatore conosce bene le sue qualità, anche se la sua giovanissima età potrebbe giocare a favore di una scelta più prudente.

Restano poi in corsa giocatori che hanno già un peso importante nella Selección, come Julián Álvarez, Thiago Almada, Alexis Mac Allister e Lautaro Martínez. Profili molto diversi tra loro, alcuni più offensivi e altri più abituati a giocare alle spalle delle punte, ma tutti con un elemento in comune: hanno già dimostrato di poter essere protagonisti con la maglia dell’Argentina.

Il prossimo 10 non sarà il nuovo Messi

Questo è forse il punto più importante. Chi indosserà la 10 non dovrà per forza essere il nuovo Messi, perché nessuno può esserlo.

A Nico Paz non mancano di certo potenziale e talento, ma dovrà costruire la propria storia senza vivere ogni partita nel confronto con quella dell’otto volte Pallone d’Oro.

La decisione ufficiale arriverà più avanti. Ma, mentre Messi si prepara all’ultima uscita con l’Albiceleste, Nico Paz sembra essere partito in pole position per raccogliere la maglia più iconica del calcio argentino.