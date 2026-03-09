Chiara Mazzel vola in Super-G e conquista l'oro a Milano Cortina 2026

Seconda medaglia per la sciatrice, dopo l'argento nella discesa ipovedenti AS2

“Questa medaglia d’oro pesa molto di più rispetto a quella d’argento in discesa libera. Sono molto felice di com’e’ andata, anche perché stamattina in ricognizione mi è iniziato un fortissimo mal di testa e quasi non volevo partire, perché non riuscivo a stare in equilibrio. Sono super soddisfatta anche di come ho gestito questo inconveniente”. Lo ha detto Chiara Mazzel, dopo la vittoria nel Super-G paralimpico di Cortina d’Ampezzo. Alle sue spalle è arrivata “la temibilissima Veronika Aigner con cui mi gioco sempre il podio. Essere riuscita a stare davanti a lei alla Paralimpiade è magnifico”. La guida, Nicola Cotti Cottini, racconta che al netto di qualche errore “Chiara è stata brava, è stata molto più decisa rispetto all’altro giorno, quindi sono molto soddisfatto”.