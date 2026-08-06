La tuffatrice colleziona successi e primati e si conferma una certezza della squadra fantastica di nuoto azzurra che sta stupendo ancora una volta

Le medaglie di Chiara Pellacani nella Parigi che le aveva imposto a un lavoro aggiuntivo su quanto accaduto, a posteriori, si è rivelata la città della sua rinascita, della maggiore consapevolezza che spartiscono alcuni aspetti con la filosofia del riscatto ma non esaurisce l’essere a questi Europei la protagonista assoluta. Un nuovo fenomeno dei tuffi, dopo Tania Cagnotto. Non proprio, perché la giovane donna che ha conquistato altezze pedane differenti occupa un posto di primo piano, addirittura da predestinata da tempo immemore. Da quando, bambina, suo padre, il giornalista e inviato de la7 Giampaolo “Paolo” Pellacani, ha iniziato i suoi ragazzi all’amore e alla passione per lo sport tout coure. Ognuno il suo, diremmo oggi che Chiara indossa medaglie su medaglie da quando era una adolescente e il fratello Lorenzo, giocatore in Serie D, continua la sua carriera da calciatore.

Chiara Pellacani, chi sono i genitori Giampaolo e Francesca

Chiara, fin dai primi risultati di rilievo già notevoli ad appena 14 anni, è seguita in gare e competizioni spesso da suo padre Paolo Pellacani per questioni professionali, considerato che il suo mestiere è raccontare i grandi eventi, i fatti, sportivi nel dettaglio.

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La mamma Francesca ha dedicato alla scuola e all’insegnamento la sua formazione professionale e il suo impegno, in un ruolo delicato quanto esigente per dedizione e continuo aggiornamento. Ha scelto di dedicarsi agli altri. Chiara stessa ha sempre espresso, rispondendo a domande nelle diverse interviste, quanto nutra stima e abbia compreso la centralità dell’educazione ricevuta e l’esempio, un valore assoluto, per sé e i suoi fratelli. Con la madre condivide anche un tatuaggio, come ha spiegato la stessa campionessa. E tiene con sé una sorta di portafortuna, affidatole dalla madre. Un piccolo rito per lei che pure è conoscitrice dei meandri della mente e dei meccanismi psicologici che governano le scelte umane, in qualità di laureata in Psicologia.

Cronache paterne anche a Parigi

Ed è a Parigi, per la sua testata proprio per seguire gli Europei di nuoto (dopo le Olimpiadi del 2024) che annoverano tra le sue stelle assolute proprio la tuffatrice romana. Suo padre l’ha iniziata al nuoto, allo sport prima ancora trasmettendo un interesse, una passione ai suoi figli che nel caso della quasi 24enne si è tradotto nella piscina e nei tutti in particolare mentre per Lorenzo, che ha due anni in più, il calcio è stato lo sfogo naturale.

Il fratello Lorenzo calciatore

La prossima stagione Lorenzo giocherà nella Gelbison dopo aver militato nella Luparense, sempre in Serie D. Classe 2000, vanta un passato nelle giovanili della Lazio e del Bologna prima di tentare la strada del professionismo: Gelbison ora, ma prima Monterosi, Ostiamare, Riccione, Notaresco e Luparense. Secondo il fratello maggiore, Chiara se la cava bene anche a calcio pur non avendo mai riflettuto seriamente sulla possibilità di poter intraprendere una carriera dietro a un pallone. Per ora non ci pensa, né pare interessata l’altra sorella, Stella. Poi c’è Matteo Santoro, l’amico campione con il quale condivide una storia di tuffi, trasferte e di amicizia come i loro abbracci ci svelano ad ogni medaglia.