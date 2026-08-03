Agli Europei di Parigi stanno facendo sognare gli appassionati con i loro trionfi: il loro rapporto è di stima e affetto, ma non ha nulla a che spartire con l'amore

Sono la coppia d’oro di questi Europei di nuoto, ma non sono legati da un rapporto amoroso. Chiara Pellacani ha abbracciato Matteo Santoro dopo l’ultima medaglia guadagnata con un tuffo straordinario, concedendo nulla alle avversarie. L’affetto profondo che li unisce trascende le dinamiche che si instaurano per lavorare, allenare e crescere assieme? Gli interrogativi sulla natura del loro rapporto sono state enfatizzate da una stretta rinnovata che si somma al salto affettuoso di Chiara, la quale ci riserverà, forse, ancora soddisfazioni ma non l’ammissione che ci sia altro oltre all’amicizia, alla stima nei confronti di Matteo. Se un sentimento va ingabbiato in una definizione, ciò riguarda gli altri non certo i due campioni che hanno già speso e spiegato tanto, del loro rapporto.

Storia dell’amicizia tra Pellacani e Santoro

In un’era non sospetta, se non per gli addetti ai lavori incuriositi dall’intesa straordinaria tra i due campioni azzurri, ammisero di provare quel sentimento d’amicizia che oggi stupisce e di averlo protetto, e coltivato, fin da bambini grazie all’intesa e alla costanza delle loro famiglie. “Ci conosciamo da quando siamo piccolissimi, anche i nostri genitori sono amici, abbiamo fatto molte vacanze insieme e abbiamo un legame strettissimo che mai si è trasformato in altro, sarebbe come fidanzarsi tra fratelli. Siamo la prova che l’amicizia tra uomo e donna esiste”, avevano detto. Entrambi romani, avevano svelato un talento prematuro e aiutato i genitori a rafforzare la loro simpatia, un’amicizia voluta.

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ANSA

Pellacani e Santoro a Budapest, nel 2021

Relazioni note ci sono state. E per entrambi i tuffatori. Chiara Pellacani deve compiere 24 anni, agli Europei di Parigi ha già messo via il suo personale tesoretto di medaglie ammettendo di coltivare l’ambizione di centrarne una per ognuna delle competizioni che la vedranno protagonista. I record sono fatti per essere battuti, d’altronde. Lo sport, i tuffi, costituiscono un presente ingombrante, ma la campionessa romana sa dedicarsi anche allo studio: ha frequentato la facoltà di Psicologia all’università di Miami per poi dedicarsi a un Master in comunicazione.

Dopo l’immane delusione incassata alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha lavorato su di sé ed è tornata all’amore immenso per la pedana. I risultati ottenuti sono la dimostrazione che ha saputo lavorare su quell’evento che la aveva allontanata dalla piscina, che aveva incontrato ad appena 8 anni diventando campionessa poco più che 14enne in coppia con Elena Bertocchi. In lei c’è chi aveva azzardato d’istinto il paragone con Tania Cagnotto, soprattutto perché Pellacani è riuscita a far sembrare semplice ciò che era complicatissimo. Unica, davvero.

La relazione di Chiara Pellacani con Barbu

Un solo nome è stato associato a Chiara per questioni sentimentali, dell’ex tuffatore azzurro Vladimir Barbu, quando lei aveva 15 anni e lui 18. Una storia che si è consumata quando erano entrambi in una fase delicata, ascendente delle rispettive carriere che li ha uniti e poi divisi.

Diversa la questione per Matteo, che di anni ne ha solo 19 e, per sua stessa ammissione, vicino a Chiara come lo si è a un’amica a cui confidare ogni riflessione, ogni scoperta.

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Pellacani e Santoro agli Europei di Parigi 2026

L’amore di Santoro per Max Linan

Ai Mondiali di Singapore, circa un anno fa, Matteo aveva reso di dominio pubblico la sua storia con Max Linan, promessa a sua volta dei tuffi per la Spagna; con il fidanzato (non sappiamo se ex, come pare) aveva deciso di condividere nelle storie su Instagram la loro relazione rendendola nota, pubblica quando entrambi si misuravano con la tensione e anche le vibrazioni legate a un evento così decisivo nella preparazione. Linan e Santoro si sono incontrati e amati circa due anni fa. Lo spagnolo ha 21 anni ed è originario di Madrid, ma fa la spola con Barcellona.

Ama il nuoto e i tuffi (si è specializzato nei 3 e 10 metri), pur non trascurando altre componenti della sua formazione: studia ingegneria informatica, altra sua grande passione e si dedica agli allenamenti. Anch’egli è presente a Parigi, per questi Europei.

E di certo avrà tifato per Chiara e Matteo, pur avendo contro nelle batterie, perché, nonostante non sia noto se il loro rapporto si in corso o meno, quella coppia è una dimostrazione d’affetto e d’amicizia che inietta ottimismo e fiducia, in chiunque abbia bisogno di crederci.