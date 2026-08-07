Chiara Pellacani, papà Paolo s'emoziona in tv: il toccante servizio per il TG di LA7 dopo i 5 ori agli Europei

Dopo uno storico Europeo di tuffi, il giornalista Paolo Pellacani ha dedicato alla figlia un servizio carico di emozione, celebrativo di un'impresa senza precedenti.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ci sono storie che vanno oltre il risultato sportivo e riescono a emozionare anche chi non segue abitualmente una disciplina. È il caso di Chiara Pellacani, protagonista assoluta degli Europei di tuffi di Parigi 2026 con uno straordinario bottino di cinque medaglie d’oro in cinque gare disputate. A rendere ancora più speciale questo momento è stato il servizio andato in onda nel TG di La7, realizzato dal padre Paolo Pellacani, giornalista chiamato a raccontare proprio l’impresa della figlia. Un racconto intenso, sincero e profondamente umano, che ha conquistato il pubblico.

Un servizio speciale: il padre racconta la figlia campionessa

L’apertura del servizio è già un concentrato di emozioni. “Cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato”, dice Paolo Pellacani rivolgendosi direttamente alla figlia. Il giornalista ammette subito quanto sia difficile mantenere il consueto distacco professionale: “Sono tuo padre e questo è forse il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l’entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci”. Parole che raccontano meglio di qualsiasi statistica il peso emotivo di un momento unico, condiviso tra l’orgoglio di un genitore e la professionalità di un cronista.

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Cinque ori su cinque: un Europeo da leggenda

Le emozioni del servizio arrivano dopo una settimana semplicemente perfetta per Chiara Pellacani, che a Parigi ha firmato una delle imprese più straordinarie nella storia recente dei tuffi italiani. La romana ha conquistato cinque medaglie d’oro in altrettante finali, imponendosi nella gara a squadre, nel sincro misto dal trampolino da 3 metri, nel trampolino da 1 metro, nel trampolino da 3 metri individuale e infine nel sincro femminile da 3 metri insieme a Elisa Pizzini. L’ultimo successo è arrivato con il punteggio di 308,07 punti, davanti all’Ucraina e alla Germania, completando uno storico percorso netto mai riuscito prima a un’azzurra nella rassegna continentale.

La consacrazione e lo sguardo rivolto alle Olimpiadi

Al termine della competizione, Pellacani ha spiegato di aver acquisito una nuova consapevolezza del proprio valore. “In questi Europei mi sono resa conto del salto di qualità”, ha dichiarato, raccontando anche di aver immaginato già alla vigilia una fotografia con tutte le medaglie d’oro al collo. Un sogno diventato realtà. L’azzurra, già premiata come miglior tuffatrice europea del 2025, guarda ora al prossimo grande obiettivo: le Olimpiadi di Los Angeles 2028. “Ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi”, ha aggiunto, indicando chiaramente il livello al quale punta nei prossimi anni.

Un momento che va oltre lo sport

Il servizio di Paolo Pellacani ha dato un significato ancora più profondo a un’impresa già destinata a entrare nella storia dello sport italiano. Non è stato soltanto il racconto di cinque medaglie d’oro, ma la testimonianza di un padre che ha visto la figlia trasformare anni di sacrifici in un risultato straordinario. Le immagini della gara e le parole pronunciate davanti alle telecamere hanno emozionato migliaia di spettatori, dimostrando come dietro ogni grande successo ci siano sempre persone, famiglie e percorsi di vita. Per Chiara Pellacani il futuro è ancora tutto da scrivere, ma l’Europeo di Parigi rappresenta già una pagina indimenticabile della sua carriera.