Quarto oro per la campionessa romana nel trampolino da 3 metri, mentre i due debuttanti sono secondi nel sincro dai 10 metri. Bravissime anche le Azzurre del team tecnico.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

E sono quattro. Chiara Pellacani cala il poker agli Europei, aggiungendo alla collezione un altro fantastico oro. La campionessa romana si prende di prepotenza il primo posto nella finale del trampolino da 3 metri, sbaragliando la concorrenza col consueto mix di tecnica e creatività. Una performance da urlo e una vittoria strameritata, che frutta a Chiara un’altra medaglia del metallo più prezioso. Argento, invece, per i giovanissimi Simone Conte e Raffaele Pelligra nel sincro maschile dalla piattaforma 10 metri. Altra soddisfazione dalla piscina del nuoto artistico: il bronzo della Nazionale azzurra nel team tecnico. A proposito: senza la riammissione dei russi, sarebbero arrivati un altro oro (Conte e Pelligra) e un argento (il nuoto artistico).

Quattro ori in agli Europei: Pellacani supera Tania Cagnotto

Neppure la grande Tania Cagnotto era riuscita a vincere quattro ori in una sola edizione degli Europei: c’è riuscita Chiara Pellacani, la 23enne romana che studia negli Stati Uniti. Il primo posto nel trampolino da tre metri si aggiunge a quello ottenuto nel sincronizzato misto da tre metri in coppia con Matteo Santoro, all’oro anche nel team event a squadre miste e a quello conquistato nel trampolino da un metro. Per lei un punteggio totale di 358,05 punti (primato personale), con la britannica Yasmin Harper lasciata a quasi 40 punti (318,70) e la terza, la russa Nadezhda Trifonova, ancora più indietro: 312,40.

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Sincro, secondo posto per i deb azzurri Conte e Pelligra

Medaglia d’argento, invece, nel sincro maschile dalla piattaforma 10 metri. Merito dei “debuttanti” Simone Conte (classe 2007) e Raffaele Pelligra (2008), alla prima assoluta nella kermesse continentale. Meravigliosa la loro performance, talmente esaltanta da far urlare in postazione Sky una commentatrice d’eccezione, Francesca Dallapé: “Ho fatto un tifo da stadio per voi”. Secondi i giovanissimi azzurri con 416,46 punti, un risultato difficilmente immaginabile alla vigilia. Medaglia d’oro per i russi Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi con 443,82, bronzo per gli ucraini Mark Hrytsenko e Oleksij Sereda con 406,05. Fuori dal podio a sorpresa i britannici Ben Cutmore e Euan McCabe, quarti con 397,59.

Nuoto artistico, è bronzo per l’Italia nel team tecnico

Soddisfazioni anche dal nuoto artistico col terzo posto ottenuto dall’Italia nel team tecnico. La formazione azzurra, composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, ha completato il programma senza sbavature, ottenendo un totale di 284,6725 punti e incappando in una penalità di 4,0667 pr la sincronia. Dopo il bronzo nel team libero, dunque, un altro podio per l’Italia alle spalle dell’inarrivabile Russia (303,2467 punti) e della forte Spagna (296,4299). Mercoledì il gran finale col programma acrobatico.

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