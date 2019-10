Chiariello attacca: Napoli, i problemi da risolvere sono tre

Troppi alti e bassi in questo tribolato avvio di stagione del Napoli. Alla squadra di Ancelotti manca la continuità di risultati di altre big, alcuni calciatori sembrano attraversare un periodo di appannamento e – in ultimo – ora ci sono anche polemiche interne con cui fare i conti: il caso Insigne. Il giornalista Umberto Chiariello fa il punto della situazione e individua tre problemi fondamentali da risolvere per Ancelotti.

Il capitano escluso – Il primo caso spinoso, naturalmente, è quello di Insigne. “La Champions ha regole vecchie, perché si possono portare solo sette giocatori in panchina? A sorpresa, però, Ancelotti ha scelto Younes e non Insigne come alternativa. Il Napoli ha fatto una pessima partita e ora ha anche un rapporto con un capitano immusonito da recuperare”, le parole di Chiariello nel suo consueto editoriale su Canale 21.

La stella che non brilla – Altro guaio grosso: Lozano. “L’inserimento del messicano è lento”, ammette Chiariello. “Fu entusiasmante il gol alla Juve con inserimento da dietro, non mi convince però il modo con cui lo sta utilizzando Ancelotti“. Probabilmente Lozano dovrebbe partire largo a sinistra, da attaccante esterno, e la pensano così molti tifosi del Napoli: “Nel finale da ala è diventato finalmente un calciatore”, la chiosa del giornalista.

Il bomber che non segna – Terzo e ultimo problema da affrontare e risolvere alla svelta: Milik. Clamorosi gli errori sotto porta del polacco nella sfida col Genk: “La coppia Milik-Lozano è la più pagata nella storia, è costata complessivamente 74 milioni. Bene fa Ancelotti a dare fiducia a Milik, è un patrimonio della società, ma davanti a errori così grossolani forse è il caso di fare delle riflessioni”.

Il post su Facebook – Non è finita, perché di Chiariello c’è anche un’articolata riflessione su Facebook, di natura quasi filosofica. “Per ora preferisco praticare l’Epoché, la sospensione del giudizio”. Fino a domenica, naturalmente: “Ritengo che la madre di tutte le battaglie sia allo Stadio Grande Torino domenica prima del Derby d’Italia, che può rappresentare per il Napoli il crocevia di una stagione. Credo che la partita col Genk vada analizzata in funzione della gara col Toro, come transizione verso lo sliding doors della stagione. Tracce di grande Napoli finora si sono viste, nel secondo tempo di Firenze e Torino, nel primo col Brescia, a Lecce e soprattutto col Liverpool per tutta la gara. Ma troppi esperimenti, cattiva organizzazione, cali di tensione improvvisi, turn over esasperato e condizioni di forma non ottimali per tutti non ci consentono di trarre ancora un giudizio definitivo”.

SPORTEVAI | 03-10-2019 11:39