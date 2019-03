Chiariello attacca un'altra big: Stagione fallimentare

Di solito il bersaglio delle sue analisi calcistiche è la Juventus – memorabili i suoi scontri con Cruciani – ma questa volta Umberto Chiariello cambia bersaglio. Nel corso della sua trasmissione su Radio Crc, il giornalista partenopeo si sofferma sul rendimento di un’altra big: l’Inter. E il suo giudizio è impietoso.

I numeri – Chiariello parte dal raffronto del mercato del Napoli e dei nerazzurri. “Questa estate sono stato bersagliato da critiche per aver giudicato molto positivamente la campagna acquisti del Napoli”, esordisce. “Meret, 25 milioni; Verdi, 25 milioni; Fabian, 30 milioni. Lo spagnolo si è rivelato molto meglio di Pastore e Nainggolan, due flop. Undici invece sono i milioni spesi per Malcuit, non un campione ma un buon giocatore che tra poco va in nazionale: altro che nona scelta. Dov’è finito invece Vrsaljko? È scomparso”.

La condanna – Per Chiariello, insomma, la campagna di rafforzamento del Napoli merita addirittura “12 in pagella”, mentre l’Inter sta chiudendo in modo mesto una stagione decisamente negativa: “Se la squadra di Ancelotti batte l’Udinese, torna a distanza di sicurezza. Gli squinternati dell’Inter possono perdere punti, non solo nel derby, e se le cose non vanno bene ci sarà un solo grande fallito in quest’annata: Luciano Spalletti”.

