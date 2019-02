Chiariello: La Juve una squadraccia, sorteggio coppe sospetto

Domenica al San Paolo c’è Napoli-Juventus, che probabilmente non si può definire scontro scudetto anche se giocano la seconda contro la prima in classifica ma è facile ipotizzare che questa sarà una settimana caldissima in vista del big-match di Fuorigrotta. A scaldare i motori ci ha pensato Umberto Chiariello. Il giornalista napoletano su Canale 21 ha sparato a zero contro i bianconeri dicendo: “Ho visto la Juventus col Bologna: una squadraccia quella bianconera. Ha vinto perché in Italia fa il golletto e porta a casa il risultato. In Europa le cose vanno diversamente. Poi ho visto il Napoli contro il Parma. I partenopei giocano un grande calcio, verticale, una squadra che convince. Per questo non sono d’accordo con chi dice che la stagione del Napoli è negativa”.

L’ANTIJUVE – Chiariello ha poi aggiunto: “L’anti-Juve indicata da qualcuno, ovvero l’Inter, è ad oltre 20 punti dal primo posto. Il Milan aveva fatto una campagna acquisti straordinaria, ma dov’è ora? La Roma ha fatto una dissennata campagna acquisti ed ha trovato un gioiello, Zaniolo, che non sapeva di avere. Il Napoli è secondo per distacco, a 9 punti sulla terza. Eppure, si dice che il Napoli può fallire la stagione se non batte il Salisburgo. Ma io sono soddisfatto lo stesso, perché poche volte si ricorda un Napoli confermatosi secondo. E la storia, non dimenticatelo, è sempre maestra”.

SORTEGGIO PILOTATO? – A proposito di Europa League, Chiariello avanza un sospetto: “Contro il Salisburgo non bisogna farla facile. Il sorteggio di Europa League è andato bene, sì, ma non benissimo. E questo sorteggio lascia forti sospetti: in questo turno, infatti, non c’è stato nessuno scontro tra le teste di serie. La seconda più tosta l’ha beccata il Napoli: questo mi puzza assai, perché non può essere solo una questione di caso. Tutto ciò, insomma, lascia pensare. Voglio dirlo pubblicamente, ad alta voce”

SPORTEVAI | 25-02-2019 09:49