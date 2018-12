Chiariello, l'anti-Cruciani, ne ha per tutti (tranne che per il Napoli)

Nel variegato mondo degli editorialisti le uscite di Umberto Chiariello creano dibattito e hanno varcato i confini regionali, grazie anche a qualche lite furiosa con Giuseppe Cruciani, il conduttore di ‘La Zanzara’, programma che va in onda su Radio24.

Ideatore e conduttore di Campania Sport, da 29 anni in diretta su Canale21, si definisce cultore di romanzi storici e legal thriller, sport ed epos nonché tifosissimo del Napoli, questa volta ha attaccato un po’ tutti, tranne gli azzurri. “Il Napoli è l’unico che ha dato lustro a questa povera nazione che una volta comandava in Europa” ha assicurato, prendendo spunto dalla spaventosa settimana delle formazioni italiane in Europa, che peraltro ha visto anche la sconfitta degli azzurri a Liverpool con conseguente estromissione dalla Champions League e retrocessione in Europa League.

“Si è parlato di grande ripresa del calcio italiano, dicendo che arrivava Ronaldo a dare lustro al calcio italiano, ma alla fine abbiamo tutti uno Young Boys da piangere – ha tuonato dalla frequenze di Radio CRC Targato Italia -. Ci fece male con Mazzarri (2-0 per gli elvetici in Europa League nel 2014), ha fatto male anche alla Juve. La Juve non paga dazio, come Roma e Lazio. Pagano dazio Milan e Inter, che spendono e spandono e oggi pietiscono al piatto importante che conta. Nell’ultima giornata 5 sconfitte e un pareggio. Tutte hanno perso almeno due partite tranne il Napoli, perché la Roma e Lazio perdendo tre partite si sono qualificate. La Juve vince il girone con due sconfitte. L’Inter va in Europa League, ma aveva perso tre partite (in realtà i nerazzurri ne hanno perse solo due, con Barcellona e Tottenham, ndr). Il Milan ne ha perse due ed è andata fuori. Questo vuol dire che la foglia di fico di Ronaldo è già caduta e il calcio italiano è tornato nudo”.

SPORTAL.IT | 14-12-2018 15:00