Chiariello: Napoli, hai perso l'unico fuoriclasse che avevi

Siamo arrivati al tutti contro tutti in casa-Napoli. La mancata reazione contro il Genoa, arrivata al culmine di una settimana da incubo dopo l’ammutinamento della squadra, la lite con il figlio del presidente, il silenzio stampa, le multe che arriveranno dal club e anche la rapina subìta da Allan a casa sua, ha fatto esplodere il malcontento generale. La contestazione dei giorni scorsi è diventata rabbia e impazienza assoluta. Di chi la colpa per questa situazione?

I COLPEVOLI – Tutti sono d’accordo nell’indicare che non c’è un solo colpevole, che tutti hanno le loro responsabilità ma emerge che per addetti ai lavori e per la gran parte dei tifosi il responsabile principale è Carlo Ancelotti.

LO SFOGO – La pensa così anche Umberto Chiariello che su Canale 21 è lapidario: “Con Reja, Mazzarri, Benitez e Sarri la squadra ha avuto difficoltà di rapporti. Può essere capitato qualcosina tra Hamsik e Benitez. Non ci sono mai stati, tuttavia, grandi problemi. Carlo Ancelotti doveva darci qualcosa di più”.

IL FUORICLASSE – Non che Chiariello giustifichi del ttuto la squadra (“I calciatori hanno fatto un errore clamoroso, con gente che non ha la statura mentale per fare il capitano, per decidere il giusto per una squadra. Sono però dei bravi ragazzi, coesi, che si vogliono bene. Insigne, Il Napoli ha bisogno di un leader che la guidi”) ma il giornalista si scaglia soprattutto contro il tecnico.

IL PARAGONE – Per Chiariello il Napoli aveva un solo fuoriclasse, ovvero il gioco. Che ora non c’è più: “Non posso non prendermela con Carlo Ancelotti. I ragazzi in campo hanno un problema: non sanno cosa fare. Il recupero palla si fa con coordimenti condivisi da tutta la squadra. Contro il Genoa hanno fatto un pressing individuale, si sono stancati. Con Sarri avevamo un gioco, ora non c’è”.

LE REAZIONI – La gente sui social è furiosa: “L’ ammutinamento L’assenza totale di gioco Una classifica pietosa Sinceramente a sentir parlare ancora del curriculum di Ancelotti ci siamo rotti” o anche: “Caos, volti scuri e una squadra che non si comporta da tale. Ancelotti non è l’uomo adatto. Basta”.

L’HASHTAG – Spunta anche il temuto hashtag #Ancelottiout: “Basta ancelotti deve essere cacciato ha distrutto un grande giocattolo, non dando nè gioco nè risultati, ed ha distrutto pure uno spogliatoio.” o anche: “È evidente Che DeLa aspetti le dimissioni di Carletto per liberarsi dell’ingaggio. E intanto il Napoli continua a non vincere”.

LA DIFESA – Arriva da sponda milanista la difesa del tecnico: “Ma come fate a dare la colpa ad Ancelotti, ma non vi rendete conto che sono i giocatori a marciare contro, non so al posto di un signor allenatore a chi vorreste ambire, cercate di stare tranquilli e prima o poi la bufera passerà e lo dico da milanista”. Infine un commento ironico: “Si dice che il Napoli abbia corso più martedì notte per andare via dal S.Paolo che col Genoa al S.Paolo! Vergognosi dal primo all’ultimo”.

SPORTEVAI | 10-11-2019 08:54