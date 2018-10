Chicho Lorenzo: 'Marquez ha fatto come con Valentino Rossi'

Non si è ancora spenta la polemica per la caduta di Jorge Lorenzo ad Aragon. Il padre del centauro maiorchino, Chicho Lorenzo, a radio Onda Cero ha tirato bordate contro Marc Marquez.

"Sono certo che nel loro ambiente erano felici della sua caduta e che si sia fatto male. Marquez ha detto che avrebbe preso la curva nello stesso modo, non capisco come può la Race Direction non intervenire sulla questione”.

"Non ha rispetto per i rivali – insiste -. In gioco c'è la vita e la prova è che mio figlio si ritrova con le ossa del piede rotte. Se Marquez fosse andato per la sua traiettoria, Jorge avrebbe finito la gara e adesso stava bene… Ha irritato Valentino per tutta la gara (Malesia 2015 ndr), invece di correre la sua, fino a quando Rossi non è esploso. Non è stato un calcio. Valentino non lo ha nemmeno guardato, lo ha allontanato con il ginocchio".

SPORTAL.IT | 11-10-2018 09:55