Chiellini: "Chiudiamo il campionato"

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini a Sky manda un chiaro messaggio alla squadra: vincere a Napoli per poi dedicarsi alla Champions League. "Vincere in casa loro sarebbe quasi un ko definitivo, la squadra di Ancelotti si merita il secondo posto, siamo noi che stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma non dobbiamo penare che sia finita. Noi vogliamo chiudere il campionato e dimostrare che fra le due squadre c’è un gap. Credo sarà una partita più aperta rispetto alle ultime, perché per diversi motivi entrambe avranno tanta voglia di stupire".

Barzagli è rientrato in gruppo: "Sono contento che sia tornato a disposizione, negli ultimi mesi potrà darci tanto aiuto. Parliamo di una persona importante sia dentro che fuori dal campo, è uno dei migliori difensori che abbia mai visto. Io capitano? Sono solo un ingranaggio di questo gruppo, ci sono molti capitani in squadra e non potrò mai avere il carattere di Buffon o di Barzagli. Il nostro spogliatoio è molto unito, forse mai come quest'anno".

SPORTAL.IT | 01-03-2019 08:05