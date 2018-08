Chiellini: "Dispiaciuto per Caldara"

Giorgio Chiellini in un'intervista a Sky saluta con rammarico Mattia Caldara, passato al Milan: "Caldara aveva tutto per fare bene qua, era un ragazzo su cui puntavamo tutti. Ma la Juventus a malincuore ha dovuto cederlo e capisco che è entrato in una dinamica di calciomercato difficile da rifiutare. Meritava di stare qui, mi dispiace. Spero di potergli dare comunque qualcosa da avversario, è un ragazzo che ha tanto da dare anche sotto il profilo umano".

L'arrivo di Cristiano Ronaldo: "Il gruppo, dopo tanti, anni aveva bisogno di una scossa e il suo arrivo è nuova energia: la voglia di alzare il livello, di rimettersi in discussione. Però l'errore più grave sarebbe pensare di avere già vinto la Champions League. L'addio alla Nazionale? Sono combattuto, ci sono pro e contro qualsiasi cosa decidessi di fare. Non sono più giovincello, ci sta che Mancini voglia puntare su altri".

SPORTAL.IT | 06-08-2018 14:20