Champions, Chiellini: "Dobbiamo trovare l'amalgama giusto"

Tocca alla Juventus. I bianconeri si preparano a sfidare la Dinamo Kiev al debutto dei gironi di Champions League. Gara presentata da Giorgio Chiellini, seduto accanto ad Andrea Pirlo in occasione della classica conferenza stampa della vigilia.

Il capitano della Juventus ha parlato di come in questa prima parte di stagione Madama non sia mai stata al completo e non abbia dunque ancora raggiunto il top: “Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L’importante è continuare a migliorare, amalgamarci e vincere”.

Partire bene in Champions sarà essenziale: “Già domani sera ci sarà una gara importantissima. Ogni stagione si parte per provare a vincere. C’è grande volontà e convinzione di poter ambire a grandi traguardi”.

Grandi traguardi che ovviamente comprendono la Champions: “Ogni stagione si parte per vincerla, esser nella prima lista delle favorite a noi non interessa particolarmente”.

OMNISPORT | 19-10-2020 22:32