Chiellini: 'Fiero di essere alla Juve'

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, è stato intervistato dal canale tematico bianconero in occasione del compleanno della Vecchia Signora.

“Sono orgoglioso di far parte anche io di questa fantastica storia e sono anche fortunato. I ricordi sono tanti – ha dichiarato il difensore centrale juventino – come l’esordio. Entrai in uno Juve-Messina al posto di Pavel Nedved, attuale vicepresidente. Poi il primo Scudetto di Conte, quella notte a Trieste è stata meravigliosa e la nostra cavalcata da invincibili rimarrà nella storia. Anche l’inaugurazione dello Stadium è un momento magico. E’ stata una serata indimenticabile per tutti gli juventini. Una serata tra vecchie glorie, un passaggio di consegne che ci ha fatto svoltare un’altra volta e ci ha permesso di arrivare a tutti gli obiettivi raggiunti in questi anni”.

SPORTAL.IT | 01-11-2018 22:15