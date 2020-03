Chiellini in gruppo: duello con De Ligt

Giorgio Chiellini ha recuperato ed è rientrato in gruppo. Lo comunica il sito ufficiale della Juventus a due giorni dal big match contro l'Inter. Il capitano bianconeri è in lizza con De Ligt per un posto da titolare al fianco di Bonucci. Probabile il 4-3-3 con Cuadrado-Ronaldo-Dybala, Higuain in panchina.

"I ragazzi di Mister Sarri, a due giorni dalla gara, continuano a lavorare per preparare al meglio la sfida. I bianconeri, alla Continassa, dopo il riscaldamento, hanno lavorato con il pallone: “torello”, prima, e infine un focus sulla tattica".

"Giorgio Chiellini è rientrato con il gruppo. Domani la squadra si ritroverà al pomeriggio e, in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo".

SPORTAL.IT | 06-03-2020 16:02