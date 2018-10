Chiellini: "L'unità alla base di tutto"

Il capitano della Nazionale italiana, Giorgio Chiellini, ha parlato al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Grazie Presidente per la sua ospitalità. L'unità d'intenti può essere la chiave per la vittoria. L'Italia, intesa come Nazionale maggiore, femminile e giovani, è un patrimonio di tutti. Noi vecchia generazione dobbiamo aiutare i giovani a crescere e creare di nuovo il dna del passato per tornare a vincere. Sarà importante che i nostri giovani possano crescere, giocare e maturare nel giusto modo", sono le parole del centrale Azzurro.

L'Italia ha vinto domenica sera contro la Polonia, assicurandosi la permanenza nella serie A della Nations League.

