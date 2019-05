Chiellini non esclude un Allegri-bis

Nonostante non abbia ancora scelto il nuovo allenatore, la Juventus sembra esser già proiettata sul mercato e nelle ultime ore è tornato di moda De Ligt. Sul giovane difensore è intervenuto Giorgio Chiellini in un’intervista a Tuttosport: “E’ giovane ma ha fisicità e personalità. A prescindere da dove andrà, avrà la fortuna di giocare al fianco di grandi campioni ai quali dovrà cercare di rubare le qualità migliori”.

Il capitano bianconero ha continuato sul mercato: “Ramsey? So che si sta curando da noi, ho fatto due chiacchiere con lui e sono contento che sia venuto alla Juve. Pogba? Non dico nulla, però Paul sta bene. Mi ha sorpreso il fatto di vederlo alla festa di Barzagli, questo ti fa capire quale tipo di ambiente ci fosse in quegli anni. Anche Vidal ci vuole bene, con queste persone rimane un rapporto indelebile”.

Il roccioso difensore ha poi parlato del suo futuro: “Qualche pensiero lo fai, è naturale. Ad agosto compirò 35 anni, mi restano da giocare un anno o due, è quasi impossibile che siano tre. Mi piacerebbe intraprendere un percorso più dirigenziale che di campo, se penso al futuro, la vita di un allenatore non penso sia nemmeno simile alla mia”.

L’argomento più discusso nell’ambiente juventino è senza dubbio quello del prossimo allenatore: “Sono serenissimo, non ne so più di voi. Però sono convinto che sarà un grande allenatore. E la Juventus continuerà a vincere. La società farà la scelta migliore possibile. Allegri secondo me ha salutato nel momento giusto, va via acclamato da tutti. Ha fatto qualcosa di irripetibile tra scudetti, coppe e finali di Champions League. E’ un ciclo durissimo da ripetere per continuità di successi”.

Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su Antonio Conte, che sembra ormai essere a un passo dall’approdo sulla panchina dell’Inter: “Conte all’Inter? Mi dispiacerebbe vederlo lì, nel caso spero non vinca nulla…“.

Un po’ a sorpresa Chiellini ha poi annunciato: “Non mi sorprenderei se dovessi rivedere Max alla Juventus tra qualche anno. L’amore che ha per la società e viceversa è talmente grande che un domani si potranno ritrovare tranquillamente“.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 10:49