Chiellini non si accontenta e fissa l'obiettivo

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della vittoria della Juventus sul campo del Manchester United per 1-0 grazie al gol di Dybala.

“Abbiamo fatto un primo tempo perfetto giocando da grande squadra. C’era quasi rammarico per aver chiuso la prima frazione in vantaggio solo di una rete. Nella ripresa siamo calati dal punto di vista atletico e abbiamo concesso qualcosina. Loro – continua il capitano bianconero – hanno una grande fisicità e se riconquistano palla in avanti possono farti male”.

Ottavi di finale raggiunti: “Ora dobbiamo ritornare alla vittoria in campionato dopo il pareggio contro il Genoa. Pensavamo già a questa partita? No, non credo. Di solito dopo la sosta c’è sempre qualche difficoltà in più. Noi dobbiamo puntare a migliorarci sempre con l’obiettivo di farci trovare al massimo della condizione ad aprile quando ci saranno le partite da dentro o fuori”.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 23:20