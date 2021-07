Chiellini omaggiato in Germania: nasce "Chiellinigkeit" sul vocabolario

Tra i protagonisti dell’Italia a Euro 2020 c’è sicuramente Giorgio Chiellini, il capitano azzurro. Il difensore della Juventus all’Europeo ha conquistato anche la Germania, tanto da meritare una nuova parola in suo onore: “Chiellinigkeit”.

Il significato sarebbe il seguente: “Guardare alle cose in modo più leggero. Essere allegri senza perdere la serietà, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi il più possibile mentre lo si fa”. Il quotidiano tedesco Zeit ha scritto su Chiellini il giorno dopo il trionfo azzurro: “In verità tutti noi vogliamo essere come lui. Chiellini non è un difensore, ma uno stile di vita (…) Questo è certo: Chiellini, 36enne che ieri forse ha giocato la sua ultima partita in nazionale, può essere felice”.

OMNISPORT | 23-07-2021 20:52