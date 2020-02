Chiellini parla chiaro a Sarri: pronto a tornare titolare

Giorgio Chiellini contro la Spal tornerà a giocare dal primo minuto per la Juventus.

Questo è ciò che è stato stabilito nel corso dell'ultimo allenamento alla Continassa prima della trasferta di sabato a Ferrara. Il capitano bianconero ha infatti parlato chiaramente a Maurizio Sarri, confermandogli la sua assoluta disponibilità a rientrare a far parte dell'undici titolare, dopo il breve ritorno in campo già avvenuto dopo la lunga assenza per infortunio.

E così avverrà allo stadio Mazza, dato che l'esperto centrale toscano dovrebbe completare la retroguardia composta da De Ligt e dai due laterali Danilo e Alex Sandro.

SPORTAL.IT | 22-02-2020 10:22