Chiellini show, altra bufera: "Ramos, colpo da maestro su Salah"

Giorgio Chiellini continua a far discutere con la sua autobiografia. Questa volta a generare un polverone soprattutto in Spagna sono le parole su Sergio Ramos, citando l’intervento che ruppe la spalla a Salah nella finale di Champions League: “Sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica. Quello su Salah fu un colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario”.

Il difensore della Juventus considera il centrale del Real “il miglior difensore al mondo. Possono dire sia impulsivo, che abbia poco senso tattico, che sia colpevole di 8-10 gol subiti ogni stagione. Ma ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui. La prima è sapersi esaltare nelle partite importanti. La seconda è la forza che trasmette solo con la sua presenza. Senza Ramos, fuoriclasse come Varane, Carvajal o Marcelo sembrano ragazzini della Primavera, regrediscono di colpo e il Real Madrid diventa una squadra indifesa”.

Chiellini ha ricordato anche il quarto di finale di Champions League 2017/18 contro il Real Madrid, con il rigore fischiato dall’arbitro Oliver a favore delle Merengues a tempo scaduto che provocò la reazione furiosa di Buffon e dello stesso difensore bianconero che urlò: “You pay”: “Se dai un rigore del genere devi essere sicurissimo, e quella volta non lo era. Ammetto che io e Buffon abbiamo sbroccato, ma quel rigore non si può dare al 93’50”. Il mio gesto dello ‘You pay’? Sono state parole infelici, dette a caldo. Non erano rivolte all’arbitro, ma a un avversario, non mi ricordo neanche chi. E’ stata una reazione sbagliata in un finale agitato. Ma niente di più”.

SPORTAL.IT | 16-05-2020 14:40