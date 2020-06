Chiellini: "Ritiro forse dopo l'Europeo"

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini nel corso di una diretta su Instagram ha parlato del suo futuro: "Il prossimo anno cercherò di capire come sto. Ci sta che alla fine della prossima stagione possa smettere. Finire con un grande Europeo sarebbe l’ideale. Spero di arrivarci in ottime condizioni per viverlo alla grande. Dopo? Mi piacerebbe fare un percorso nel mondo del calcio perché è la mia vita".

Il recupero dall'infortunio: "Ora mi sto riprendendo da qualche acciacco post-infortunio. Ho ancora qualche giorno di lavoro a parte, poi spero di poter dare una mano alla squadra. All'inizio è stato difficile. Accettare un k.o. del genere non è semplice, però sono contento di averlo avuto a 35 anni, perché hai una maturità diversa. L'ho vista come una sfida con me stesso. In una carriera è da mettere in preventivo un episodio così. Mi fosse capitato dieci anni fa non l’avrei vissuto in questo modo".

SPORTAL.IT | 14-06-2020 20:41