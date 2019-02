Chiellini rivela a Tortu la sua delusione più grande

Uno è l’uomo più veloce d’Italia, l’altro è il capitano della nazionale. Tutti e due tifano Juventus, il primo – lo sprintman azzurro Filippo Tortu – da sempre e l’altro – Giorgio Chiellini – perchè ci gioca e ne è leader e bandiera. I due si sono ritrovati faccia a faccia intervistati da La Stampa, raccontandosi le rispettive vite. E’ stato Tortu – primo italiano a scendere sotto i 10” sui 100 metri (9’99”) – a chiedere l’incontro («Ed essere qui con lui mi dà a conferma di quanto sia una bella persona – racconta Filippo – Di Giorgio ammiro la personalità, la leadership, l’intelligenza» mentre Giorgio – si legge sul quotidiano torinese – spiega che «Dentro uno spogliatoio multietnico come quello della Juve bisogna saper ascoltare, avere la mente aperta, cercare di capire umori ed esigenze di tutti»). Si scherza («Mi hai fatto gol al Fantacalcio e mi hai fatto perdere la partita. Però sono contento perché l’hai fatto tu». E l’altro: «Almeno quello») e si dicono cose serie.

TIRARE IL FIATO – Giorgio: «La fortuna di Filippo è quella di allenarsi a casa (a Carate Brianza, ndr), con suo padre e suo fratello, mantenendo un contatto con la realtà. E’ facile perdere la bussola quando cresce la popolarità, invece vedo un ragazzo maturo, sereno, felice». Filippo: «Ma ti invidio una cosa, tu giochi sempre, tra campionato e coppe, ti misuri sempre con gli avversari». Giorgio: «Mi invidi? Ma se non vedo l’ora di tirare il fiato?». Filippo: «Ti capisco, ma io comincio ad allenarmi a settembre e magari ho le prime gare a maggio». Filippo da bimbo giocava a calcio («All’oratorio mi mettevano dove c’era da correre, da cinque anni non posso più giocare: rischio troppo…»), Giorgio si sganascia rievocando le corse campestri: «Lo facevo solo per saltare un giorno di scuola». Sono due vincenti, mettono in conto i trionfi («Ma la gioia per un record ce l’ho solo la notte stessa quando vado a dormire, poi la mattina dopo penso già al prossimo impegno», dice Filippo) e anche le delusioni.

L’APPUNTAMENTO – Ecco Giorgio: «Tu non hai idea di quanto tempo ci sia voluto per smaltire la mancata qualificazione al Mondiale». Concordano sul fatto che «Il difficile quando raggiungi certi livelli è mantenerti all’altezza». Filippo: «Dai, vieni a vedermi a una gara». Giorgio: «Magari, basta trovare il tempo, io invece aspetto te allo stadio». Sorrisi, strette di mano, uno sguardo all’agenda, «Il 1 giugno c’è la finale di Champions, sei occupato?».

