Chiellini: "Ronaldo come Bolt e Federer"

Giorgio Chiellini in un'intervista a La Stampa ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Leader si diventa, io sono curioso, sono un buon osservatore e imparo. Avere vicino Ronaldo, per esempio, è interessante. È di quelli come Bolt, Federer: conoscere le abitudini di chi ha una marcia in più serve. Non per imitare, per allargare il punto di vista".

"Lloris il portiere della Francia ha detto che dopo il Mondiale vinto ha avuto mesi difficili perché non trovava nuove forze o motivazioni? Credo che in nazionale sia così, l’ho visto sugli juventini che avevano vinto nel 2006, erano stralunati. Con il club è diverso, alla Juve una vittoria è soprattutto sollievo: “Questa è andata”…".

SPORTAL.IT | 13-02-2019 13:30