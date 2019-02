Chiellini: "Simeone? Non ce ne frega nulla"

Giorgio Chiellini parla dopo il ko della Juventus a Madrid. "Ci vuole grande fiducia e grande equilibrio. Gli episodi ci hanno condannato e siamo delusi, ma non è ancora finita. L’Atletico vi ha sorpresi? No, sapevamo come sarebbe stata la partita. E’ stata né più né meno quella che ci aspettavamo, con questi episodi che fanno la differenza contro una squadra che fa giocare male tutti, non soltanto noi. Al ritorno dovremo fare una partita propositiva, con grande lucidità, e sfruttare le occasioni che ci capiteranno stando attenti nei calci piazzati perché l’Atletico sfrutta al massimo queste situazioni", le parole riportate da Tuttosport.

Sul gesto di Simeone: "Il suo gesto una di quelle foto da appendere nello spogliatoio? Non ce ne frega niente di Simeone, abbiamo obiettivi talmente grandi dentro di noi che non badiamo a Simeone".

SPORTAL.IT | 22-02-2019 12:55