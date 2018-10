Chiellini tesse le lodi di Ronaldo

Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, con ‘La Stampa’, ha tessuto le lodi di Cristiano Ronaldo.

"Umile e scrupoloso, non mi stupisce: era già significativa la scelta di rimettersi in gioco a 33 anni. La sua personalità vincente è riuscita a colmare il vuoto lasciato nel gruppo dall’addio di Buffon: Cristiano è un faro, un riferimento, trascina positivamente con un atteggiamento che per lui è normale" ha raccontato il grintoso difensore dei bianconeri.

La Juventus, che ha vinto le prime otto gare del campionato di serie A, avrà come prossimo avversario il Genoa della rivelazione Piatek, attaccante polacco che sta segnando a raffica.

SPORTAL.IT | 19-10-2018 09:15