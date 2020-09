Chiellini: "Zaniolo? Incrociamo le dita"

Giorgio Chiellini ha commentato dispiaciuto l’infortunio di Nicolò Zaniolo: “Ci dispiace per lui, aspettiamo gli esami e speriamo non sia quello che tutti temono. Incrociamo le dita per lui”.

Sul suo ritorno: “Mi mancava giocare in campo grande, perché gli allenamenti li fai sempre in campo ridotto. Le distanze e la tensione della partita mi mancavano, ma sono felice di essere tornato a giocare. Era destino che giocassi in un appuntamento così importante, per questo mi è venuto da sorridere dopo l’equivoco di martedì. Siamo in testa al girone credo con merito, e vogliamo continuare questo percorso nei prossimi mesi”.

OMNISPORT | 08-09-2020 08:28