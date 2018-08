Chiesa: "70 milioni? Non mi condiziona"

L'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa in un'intervista a Il Corriere della Sera ha parlato della sua valutazione da 70 milioni di euro: "La Fiorentina ha rifiutato offerte a queste cifre? L’estate è stata serena. Non ci sono state ansie legate al mercato perché, d’intesa con la società, avevo deciso che sarei rimasto a Firenze. Per me è stata la scelta migliore. E sapere che valgo così tanto non mi toglie il sonno, né mi condiziona la vita: i prezzi negli ultimi anni sono andati alle stelle e io semplicemente cerco di non pensarci".

"I giocatori sono di due categorie: quelli che rendono meglio se sono spensierati e quelli che per dare il cento per cento devono sempre stare sul pezzo. Io faccio parte della seconda. La prima regola è mantenere i piedi per terra. Papà? Lui mi dice che il segreto è rimanere concentrato su quello che faccio: pensare a crescere in campo. E io gli do retta. Se sono arrivato sino qui il merito è della mia famiglia".

SPORTAL.IT | 25-08-2018 11:20